Une femme cherche son chat partout et découvre qu'il a survécu à une chute de 15 mètres

En ouvrant la porte de son balcon pour faire entrer de la fraîcheur, Emily n’a pas vu le danger pour son chat. Ce dernier s’est rapproché dangereusement du bord, puis a chuté vertigineusement jusqu’au sol. Par chance, sa propriétaire l’a récupéré en vie 15 mètres plus bas et a pu emmener le félin aux urgences vétérinaires.

Emily Redfern a commencé à paniquer en constatant la disparition de sa chatte, Ivy. Sachant qu’elle vit au 5ème étage d’un bâtiment et que sa chatte n’a pas la possibilité de s’échapper, elle était confuse, jusqu’à ce qu’elle se souvienne avoir laissé la porte du balcon ouverte. Elle a ensuite imaginé le pire et, effectivement, a compris que la féline avait fait une chute vertigineuse . Par chance, cette dernière s’en est sortie presque indemne.

Pour Emily, Ivy n’est ni plus ni moins qu’une miraculée. Le drame s’est produit le 23 juin dernier. La propriétaire de la chatte dînait avec une amie, rapportait The Mirror , lorsqu’elle a remarqué l’absence de la boule de poils. Elle a commencé à la chercher à travers tout le logement et craignait qu’elle se soit échappée par un trou sur son balcon, sachant qu’elle avait ouvert ce dernier pour rafraîchir l’intérieur.

Un constat glaçant

Rapidement, son sang s’est glacé en pensant qu’Ivy aurait aussi pu tomber jusqu’en bas, soit de 15 mètres , et malheureusement, cette mauvaise intuition était bonne. En effet, quand Emily s’est précipitée au rez-de-chaussée, elle a vu la féline allongée par terre. Par chance, elle était toujours en vie, mais il fallait l’emmener d’urgence chez le vétérinaire pour savoir si ses organes n’étaient pas atteints.

Traumatisée par la situation, Emily a fait appel à un ami pour l’accompagner à l’hôpital pour animal : « Je ne pouvais pas conduire, j'étais trop paniquée, alors un ami nous a emmenées directement chez un vétérinaire d'urgence », témoignait-elle.

Finalement, la femme a vite été rassurée lorsque les praticiens lui ont annoncé que le pronostic vital d’Ivy n’était pas engagé. Plus encore, la chatte s’en sortait avec une mâchoire luxée, qui a pu être soignée rapidement : « Nous avons repositionné sa mâchoire, fixé son visage avec du ruban adhésif pour le stabiliser et posé une sonde d'alimentation pour favoriser sa convalescence », précisait le vétérinaire qui l’a prise en charge.

Aujourd’hui, Ivy est presque totalement remise de son accident. Sa propriétaire a ajouté des filets de protection pour éviter qu’un tel drame se reproduise.