Les chats font-ils le deuil de leurs compagnons ? La réponse d'une étude scientifique

Le chat a longtemps été perçu comme un animal indépendant, distant, voire indifférent. Une étude scientifique publiée en 2024 dans la revue Applied Animal Behaviour* a cassé cette image en prouvant qu’il était capable de manifester des signes de deuil après la disparition d’un compagnon avec lequel il partageait son quotidien.

L'étude menée à l'Université d'Oakland (États-Unis) avait pour objectif de mieux comprendre la réaction des chats lorsqu'un autre animal du foyer décède. Jusqu'à présent, le deuil chez les animaux était surtout documenté chez certaines espèces sauvages ou chez les chiens, mais très peu chez nos petits moustachus préférés.

Pour obtenir des réponses à leurs questions, les scientifiques ont interrogé 412 propriétaires de matous ayant récemment perdu un animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un autre félin ou même d'un chien. Les données recueillies concernaient 452 chats. Les participants ont renseigné la qualité de la relation entre les animaux, le temps passé ensemble ainsi que les éventuels changements de comportement observés après le décès.

Les chercheurs ont ensuite analysé ces réponses afin d'identifier les facteurs associés aux comportements pouvant évoquer une forme de deuil ou de détresse émotionnelle.

Des changements de comportement après le décès d'un compagnon

Comme le révèle cette étude, les chats ont manifesté des changements importants après la perte de leur compagnon. Les propriétaires ont signalé une perte d’appétit, une diminution du sommeil et de l’envie de jouer. Certains félins recherchaient davantage l'attention de leurs humains ou des autres animaux présents dans le foyer. D'autres avaient tendance à se cacher, à s'isoler ou semblaient chercher activement le défunt ayant rejoint le pont de l’arc-en-ciel.

Selon les scientifiques, l’intensité de leurs comportements variaient en fonction de la relation entretenu avec ce dernier. Plus les 2 animaux étaient proches et avaient vécu ensemble, plus les changements observés étaient marqués. Ces réactions apparaissaient aussi lorsque l'animal disparu était un chien, preuve que les liens affectifs ne se limitent pas aux individus de la même espèce !

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Les auteurs de cette étude restent toutefois prudents dans leurs conclusions. Ils soulignent qu'une partie des observations repose sur les témoignages de propriétaires eux-mêmes en deuil, ce qui peut influencer leur perception. Les chercheurs estiment que des travaux complémentaires seront nécessaires pour distinguer avec certitude ce qui relève du ressenti réel du chat et ce qui pourrait être interprété par l’Homme.

Dans tous les cas, l'étude apporte un éclairage intéressant sur la vie émotionnelle de nos compagnons aux pattes de velours. Elle remet en question l'idée selon laquelle ils seraient naturellement solitaires ou peu attachés aux autres. Les résultats suggèrent qu'ils nouent des liens sociaux significatifs et que la perte d'un compagnon peut profondément perturber leur quotidien.

* « Is companion animal loss cat-astrophic? Responses of domestic cats to the loss of another companion animal », Brittany Greene, Jennifer Vonk, Applied Animal Behaviour Science, août 2024.