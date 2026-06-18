Appelée pour aider des chats laissés seuls après un décès, une bénévole prend en charge une mère et ses chatons en danger

Après plusieurs jours d’inquiétude et une fausse alerte particulièrement angoissante, 2 chattes et 2 chatons ont finalement pu être mis en sécurité. Cette opération de sauvetage, menée à la suite de la disparition du propriétaire, offre aujourd’hui à toute la petite famille secourue la perspective d’un nouveau départ.

Kitty Carson, sauveteuse d'animaux indépendante, habite le comté de Burke en Caroline du Nord (Etats-Unis). Elle avait récemment appris le décès d'un voisin, dont les chiens et les chats s'étaient ainsi retrouvés sans maître. Elle est tout de suite passée à l'action après avoir été contactée par sa famille.

Si ses 2 chiens et ses chats d'intérieur avaient rapidement été placés au sein d'associations et de proches, les félins vivant à l'extérieur, dans le jardin du propriétaire disparu, étaient encore livrés à eux-mêmes.

« C'était pour moi une façon d'honorer leur mémoire »

« Sa défunte épouse et moi partagions un amour profond pour les animaux et les chats, explique Kitty Carson à People . Elle savait que je recueillais les chats errants, alors c'était pour moi une façon d'honorer leur mémoire que de m'impliquer et d'aider à placer ces chats qu'ils aimaient tant. »

On lui avait dit que les chats à secourir étaient particulièrement méfiants, mais elle s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. « Ils avaient perdu leurs humains, leurs amis chats et chiens. Il ne leur restait plus que l'un l'autre, a-t-elle écrit dans une publication TikTok. Ils avaient tellement faim que, même si j'étais nouvelle, ils sont venus directement vers moi. Ils ne sont pas sauvages, juste nerveux et désorientés ».

@thekittyandmarley My elderly neighbor adored animals. When she passed years ago, her husband continued caring for them. He passed recently and the two indoor cats went to family, the two dogs to a rescue, but nobody could help the outdoor mama and daughter. I was told they were both feral. They lost their humans. Their other cat and dog companions. All they had was each other. They were so hungry, even though I was new, they came right to me. They’re not feral - just nervous and confused. The daughter is only 8 months old and was already pregnant. Thankfully I was able to get her in for a spay/abort the next day. She’ll spend the next 10 days recovering in my library before moving to her new home. The mama, a young cat, only ~1 1/2 years old, is much friendlier but was hiding a secret - she’d given birth to a new litter. After crying like a kitten, she led me straight to the bush where her babies were hiding. The next step is to get mama and babies so they can get the care they need and the cycle stops now. #rescuecat #rescuekitten #straycat #spayabort #adoptdontshop ? 500 Miles - Peter, Paul & Mary

Kitty Carson a ainsi pu porter secours à 2 chattes : une jeune tigrée de 8 mois et sa mère à la robe noire. La première était enceinte, et la capturer constituait donc une urgence. La bénévole a réussi à le faire grâce à une cage trappe. Elle a ensuite découvert que la mère venait d'avoir une nouvelle portée.



Kitty Carson

Elle avait caché ses 2 chatons de 4 semaines dans un abri fermé à clé. Kitty Carson ne pouvait pas y accéder. Contre toute attente, la chatte s'est elle-même chargée de les faire sortir, mais elle a disparu dans le quartier avec sa progéniture.

La chatte tigrée déjà adoptée, sa mère et les 2 nouveaux chatons de celle-ci entre de bonnes mains

Pendant qu'elle la cherchait les jours suivants, la bénévole a appris qu'un chat noir venait d'être percuté mortellement par une voiture. Kitty Carlson craignait le pire.« Je suis partie à sa recherche en pleine nuit. Je pensais que c'était elle, et que je devais descendre dans la bouche d'égout en pleine nuit pour sauver les chatons, raconte-t-elle. Heureusement, elle était saine et sauve. Ce n'était pas elle, et j'ai pu soulever la grille, sortir les chatons et l'encourager à sortir pour tous les ramener tous à la maison. »



Kitty Carson

La minette tigrée a été stérilisée et adoptée par une autre bénévole. Quant à la maman et ses 2 petits, ils sont accueillis par Kitty Carson. « Une fois le sevrage terminé, [la mère] sera examinée par un vétérinaire et proposée à l'adoption par le biais de notre centre de ressources animales du comté de Burke », précise sa bienfaitrice.



Kitty Carson

En ce qui concerne les chatons, ils seront confiés à une association locale qui leur cherchera un adoptant lorsqu'ils passeront le cap des 8 semaines d'âge et reprendront suffisamment de poids.

Enfin, 2 autres petits félins ont été sauvés lors de cette opération et bénéficient, eux aussi, des soins et de l'attention dont ils ont besoin en attendant leur placement.

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L'info Woopets : que se serait-il passé sans intervention dans ce cas précis ?

Dans cette situation, l’absence de sauvetage et de stérilisation aurait probablement conduit à une dégradation rapide des conditions de vie de toute la petite colonie féline. La jeune chatte tigrée, déjà gestante, aurait certainement eu à gérer plusieurs portées successives dans un environnement instable. Dans ces conditions, la gestation et l'allaitement auraient fortement augmenté les risques d’épuisement, de malnutrition et de complications post-partum.

La chatte mère noire, quant à elle, devait déjà protéger 2 chatons âgés de seulement quelques semaines, encore totalement dépendants d’elle pour leur survie. Sans abri sécurisé ni alimentation régulière, la probabilité de séparation involontaire ou de disparition des petits aurait été élevée, notamment lors de leurs déplacements pour fuir ou chercher un refuge. Sans parler des autres portées qui auraient suivi, tant de sa part que chez ses chatons, une fois ces derniers devenus suffisamment âgés pour se reproduire à leur tour.

Par ailleurs, la présence de dangers extérieurs (circulation, bagarres, maladies infectieuses…) aurait encore réduit leurs chances de survie. Les signalements d’accidents dans le quartier illustrent d’ailleurs la fragilité immédiate de ce type de situation.