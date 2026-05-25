Les chats d'appartement ont-ils besoin de vermifuge ?

De nombreux propriétaires pensent qu’un chat qui ne sort jamais est totalement à l’abri des parasites. Toutefois, même dans un appartement, votre matou peut être exposé à des vers sans que vous vous en rendiez compte. Leurs œufs circulent partout dans notre environnement et peuvent entrer dans votre logement en toute discrétion…

Eh non, les parasites intestinaux ne se transmettent pas uniquement lors des sorties ! Les œufs de certains vers sont microscopiques et extrêmement résistants. Ils peuvent survivre plusieurs semaines ou mois dans un environnement spécifique.

Le premier vecteur ? Nous autres humains, tout simplement ! En rentrant chez vous, vous pouvez ramener sans le savoir des saletés sur vos chaussures, comme de la terre et de la poussière, mais aussi potentiellement des œufs de vers. Un passage dans un parc, une cage d’escalier ou un trottoir fréquenté par d’autres animaux peut suffire. La contamination se fait lorsque votre petit félin explore, renifle, se roule par terre et se lèche soigneusement.

Des contaminations discrètes

En règle générale, les chats d’intérieur sont nombreux à chasser les insectes qui osent se faufiler dans leur petit nid douillet (mouches, moustiques, etc.). Ce comportement demeure naturel, même chez les félins qui ne mettent jamais la patte dehors.

Cependant, certains insectes peuvent jouer un rôle dans la transmission des parasites internes. Un chat qui avale régulièrement des bestioles pendant ses séances de chasse improvisées peut s’exposer à certains parasites intestinaux.

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Les premiers signes d’une contamination ne sont pas toujours visibles, hélas ! Beaucoup de matous continuent de manger normalement et de jouer comme si de rien n’était. Mais il faut savoir que les vers peuvent être à l’origine de troubles digestifs, d’une perte de poids et d’un pelage terne. Chez les chatons, les conséquences peuvent être encore plus importantes.

Vermifuger votre chat d’intérieur pour prévenir l’apparition de vers

Pour prévenir la moindre infestation, il est donc recommandé de vermifuger régulièrement votre chat. Pour ce faire, nous vous invitons à demander conseil à votre vétérinaire. Ce dernier adaptera le produit et la fréquence du traitement en fonction du mode de vie de votre moustachu adoré.

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S’il sort et chasse, il bénéficiera d’un suivi plus régulier qu’une boule de poils intérieure. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il faut totalement abandonner la prévention lorsque votre félin vit exclusivement à l’intérieur.

Autre information à garder en tête ? Certains parasites sont transmissibles à l’être humain. Les enfants, en particulier, peuvent être plus sensibles à certaines contaminations indirectes. C’est une raison supplémentaire de ne pas considérer le vermifuge comme une simple option !