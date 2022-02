Le sauvetage in extremis de Happy, un chat qui porte bien son nom après avoir été abandonné à son sort

C’est une bien triste histoire que celle de l’abandon d’un adorable chat, livré à lui-même et à la maladie, mais elle se termine très bien. Pour Happy, la souffrance et la solitude font partie du passé grâce à une association, une équipe de vétérinaires passionnés et à un chien.

Happy est aujourd’hui un chat heureux et en pleine forme. Entre ses photos récentes et celles prises au moment de son sauvetage par Le Gang des Matous, le contraste est saisissant. Si bien que l’on pourrait croire qu’il ne s’agit pas du même animal.

Si nous pouvons vous raconter son récit, c’est grâce à Liliane Broussard du Gang des Matous, qui a eu la gentillesse de le transmettre dans ses moindres détails à la rédaction de Woopets.

Une histoire qui commence mal. Très mal, même. Le 12 avril dernier, un chat découvert au milieu d’un champ, clairement mal en point, avait attiré l’attention d’une connaissance de l’association basée à Auch, dans le Gers. Prévenue peu après 14h30, cette dernière est rapidement intervenue.



Le Gang des Matous

« Il ne bouge pas, il a du se faire percuter par une voiture », expliquait le témoin au téléphone. Le mal dont souffrait le malheureux félin était tout autre, en fait. L’animal était extrêmement faible et avait besoin de soins immédiats, sans quoi, il ne survivrait pas.

Sans perdre un seul instant, il a été emmené aux urgences de la clinique vétérinaire de la Croix Bleue, dans le nord-est de la commune gasconne. Le chat n’avait alors « aucune force » et ne tenait « même pas sur ses pattes », se souvient Liliane Broussard. Un examen complet a été effectué : « prise de sang, analyses, perfusions »... Qu’est-ce qui pouvait bien le mettre dans un tel état ? « Hypothermie, anémie, problème de coagulation du sang », les symptômes étaient plus qu’alarmants.

Abandonné et empoisonné

Puis « le diagnostic tombe : empoisonnement au raticide ». Parmi les bénévoles, la colère et l’indignation le disputaient à la tristesse. Comment pouvait-on faire cela ? Pourquoi un tel degré de cruauté ? Mais l’heure était davantage à l’action qu’aux sentiments pour sauver le chat, qui était au plus mal.

Les vétérinaires l’ont tout de suite mis sous antibiotiques, mais cela ne suffisait pas. Le quadrupède, que l’équipe du Gang des Matous a appelé Happy, avait besoin d’une transfusion sanguine. Heureusement, le héros du jour n’était pas loin ; Hemy, le chien d’une bénévole, a rapidement été amené à la clinique pour donner son précieux sang au félin.



Une heure plus tard, Happy se sentait nettement mieux. Il pouvait désormais se tenir assis et lever la tête, chose impensable lorsqu’on l’avait découvert. Il n’était pas encore tout à fait sorti d’affaire à ce moment-là, mais l’espoir était enfin permis.



Le dégoût et la rage, qui n’avaient pas vraiment quitté les esprits, revenaient de plus belle. Pour Liliane Broussard et ses partenaires, il ne faisait aucun doute que Happy avait été victime d’un abandon volontaire et que l’on cherchait à s’en débarrasser de la plus cruelle des manières. Laissé ainsi seul « au milieu de la campagne, dans un chemin privé, un carton déposé avec 2 gamelles, eau et croquettes et, attention, un bac de litière. Comment est-ce possible ? », se demandait-elle.



« Un amour de chat » qui a maintenant une famille bien à lui

La transfusion, puis les soins apportés quotidiennement à Happy l’ont complètement transformé. Tout comme l'amour et l’attention qu’il a reçus de la part des bénévoles du Gang des Matous et de sa famille d’accueil, auprès de laquelle il a poursuivi sa convalescence, et réappris à mener une vie paisible et joyeuse. Il s’est lié d’amitié avec Max, le chien de ce foyer aimant qui n’était censé être le sien que provisoirement.



Les nouveaux parents de Happy et le canidé se sont toutefois tellement attachés à lui qu’il leur était impensable de le voir repartir de la maison, où il s’est fait une place de choix.



« Aujourd'hui Happy a été adopté par sa famille d'accueil, a annoncé, émue, Liliane Broussard. C'est un coup de foudre mutuel. »



Happy « est devenu un magnifique petit chat et donne tellement d'amour, comme si il remerciait ceux qui ont veillé sur lui chaque jour », poursuit-elle.

« C’est un amour de chat », dont la transformation est à peine croyable…

