Depuis que sa propriétaire est célibataire, une chatte accro à l'eau adopte un comportement intrigant à son égard (vidéo)

Quand ils ont le cœur brisé, certains trouvent du réconfort dans les bras d’un ami fidèle, y compris lorsque celui-ci a 4 pattes, possède un pelage soyeux et émet de doux miaulements. Après une rupture, Anne a vu sa chatte Ulie se transformer en véritable soutien émotionnel, attentive à la moindre de ses émotions. Entre elles s’est tissée une relation touchante et inattendue, racontée dans une vidéo devenue virale.

Nous pouvons observer une évolution sensible dans le comportement de nos animaux de compagnie à notre égard dans différentes situation. Anne, propriétaire d’une chatte Sibérienne appelée Ulie, en a fait l’expérience.

La jeune femme avait récemment vécu une rupture amoureuse. Son ex-petit ami qui vivait dans son appartement était parti s’installer ailleurs après leur séparation.

Heureusement, elle peut compter sur son amie féline pour lui tenir compagnie et lui apporter du réconfort au quotidien.



frenchy_siberian / Instagram

Surtout, depuis qu’Anne est seule, l’attitude d’Ulie envers elle n’est plus tout à fait la même. La chatte et sa maîtresse étaient déjà complices et attachées l’une à l’autre par le passé, mais la minette s’est rapprochée davantage de son humaine, ayant probablement été sensible à la solitude ressentie par cette dernière.

Les manifestations de tendresse et de proximité ont décuplé ces derniers temps chez Ulie. C’est ce qu’explique Anne dans une vidéo postée sur le compte Instagram dédié à la chatte, « @frenchy_siberian », et que relaie Newsweek. La voici :

« Elle a commencé à le faire tous les matins »

Ce surcroît d’attachement s’exprime notamment lorsque la propriétaire de la Norvégienne prend sa douche matinale. La quadrupède s’empresse systématiquement de l’y rejoindre pour rester à ses côtés, même si elle en ressort complètement trempée. D’ailleurs, les chats de cette race ont la réputation d’aimer l’eau et même d’être de très bons nageurs.

« Quand il est parti et que nous avons commencé à vivre seules, elle a commencé à le faire tous les matins », explique Anne à ce propos.

Ulie a également pris l’habitude de dormir près de sa propriétaire. L’ex-compagnon de celle-ci ne la laissait pas faire, car il était allergique. « Elle dort toujours avec moi dans le lit, sur l'oreiller à côté de moi », dit effectivement sa maîtresse.

Anne admet d’ailleurs s’être elle-même attachée encore plus à Uli, au point désormais de l’emmener quasiment partout où elle va, notamment lorsqu’elle voyage à travers le pays pour rendre visite à des proches.