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Abandonné à l’âge de 15 ans, ce chat âgé trouve un foyer aimant où couler des jours heureux (vidéo)


dans la catégorie Emotion

C’est au détour d’une vidéo postée par ses nouveaux maîtres sur TikTok, que l’on peut découvrir le bonheur de Charlie, un chat âgé, lorsqu’il comprend qu’il est enfin chez lui. Abandonné alors qu’il approchait de ses 16 ans, il avait fait un passage dans un refuge avant de se voir offrir une nouvelle chance.

Illustration : "Abandonné à l’âge de 15 ans, ce chat âgé trouve un foyer aimant où couler des jours heureux (vidéo)"
© caitsathuaisceart / Instagram

Abandonner un animal est déjà cruel en soi, mais lorsqu’il s’agit d’un animal sénior, cela l’est d’autant plus, quand on sait le mal que ces pauvres boules de poils ont pour retrouver un foyer. Pourtant, si Charlie a été abandonné à l’aube de ses 16 ans, il a eu la chance de trouver une famille au grand cœur, qui a décidé de lui offrir une retraite dorée.

@caitsathuaisceart

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? original sound - Megspam

Déjà très proche de son nouveau parent humain

Dans une vidéo diffusée sur TikTok par l’utilisateur nommé caitsathuaisceart, un habitant du Yorkshire (Royaume Uni), on peut assister à une scène émouvante entre Charlie, le chat âgé, et son nouveau maître. Allongé sur le canapé, le chat se blottit contre son bienfaiteur, s’étirant de tout son long, se frottant à lui, et miaulant pour lui montrer son affection. Et le chat est si à l’aise, qu’il va même jusqu’à pétrir l’air de ses pattes, un mouvement qui traduit son bien-être.

« Notre chat sauvé depuis moins de 24 heures réalise qu'il est enfin chez lui », stipule la légende intégrée sur la vidéo, une séquence qui a beaucoup touché les internautes.

@caitsathuaisceart

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? UP - DIMAS RANGGA ANANDITA

Ses maîtres lui disent « bonjour », et Charlie répond par un petit miaulement

Ce comportement adorable n’a pas manqué d’être relevé par les abonnés du compte, qui soulignaient à quel point le félin semblait heureux et détendu. Ils ont d’ailleurs été nombreux à commenter la vidéo et plus de 25K à la visionner.

« C’est un beau garçon, il a l’air en pleine forme pour son âge. Bravo de lui avoir donné une chance », commentait quelqu’un. « C'est révoltant de penser que cet adorable chat a passé toutes ces années avec quelqu'un qui ne l'aimait pas. Je suis tellement heureuse qu'il ait enfin trouvé un foyer aimant » affirmait un autre, attristé que Charlie ait été abandonné à cet âge avancé.

Illustration de l'article : Abandonné à l’âge de 15 ans, ce chat âgé trouve un foyer aimant où couler des jours heureux (vidéo)

caitsathuaisceart / Instagram

Un compte qui met en lumière la nouvelle vie de Charlie

Comme le soulignait PetHelpful qui a relayé la vidéo, beaucoup de personnes étaient heureuses que Charlie ait « trouvé sa personne ». Et on peut voir, au détour du compte, à quel point le chat sénior semble heureux désormais et surtout reconnaissant qu’on lui ait offert cette nouvelle chance.

A lire aussi : Inquiète pour son humaine préférée alitée depuis 3 jours, cette chatte lui apporte des croquettes sur son lit (vidéo)

@caitsathuaisceart

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? FOUND - Zach Webb

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