Victimes d'une tentative de noyade, 2 chatons de 10 jours sont retrouvés dans une poubelle

Chaque année, la période estivale est marquée par une triste réalité : la hausse des abandons d’animaux de compagnie. Parmi les plus vulnérables figurent nos adorables amis félins, et cet été ne fait pas exception, comme le rappelle un malheureux évènement survenu au début du mois d’août 2023, à Avenières (38).

Fany, âgée de 20 ans, et sa sœur cadette, Marie, n’oublieront jamais ce qu’elles ont vécu le 3 août 2023. Ce jour-là, elles se trouvaient dans la commune d’Avenières, en Isère (38). « Elle a entendu des petits bruits vers une poubelle, raconte Fany au sujet de sa sœur. Elle pensait que c’était des rongeurs. »

Une découverte bouleversante

Mais en s’approchant, Marie s’est rendu compte que la réalité était toute autre : dans la poubelle se trouvait « un sac plastique avec des chatons à l’intérieur », poursuit Fany. Cette dernière se charge alors d’ « attraper les chatons » puis de les confier au « vétérinaire le plus proche ».

Une découverte bouleversante pour les 2 sœurs. « Je tremblais de partout, se souvient l’Iséroise de 20 ans. Ma sœur était très choquée. Encore aujourd’hui, on a du mal à réaliser que quelqu’un ait pu faire cela. »

Un abandon d’une grande cruauté

À la clinique, les « 2 chatons d’environ 10 jours » ont pu être pris en charge et soignés dans l’immédiat. Ils étaient complètement trempés. Le vétérinaire suppose « que des individus ont essayé de les noyer et les ont ensuite mis dans un sac » avant de « les jeter à la poubelle ». Un abandon marqué par une profonde cruauté.

30 Millions d'Amis (@DR)

Déterminées à venir en aide à ces chatons rescapés, Fany et Marie ont pris la décision de les accueillir chez elles. Elles s'occupent de les nourrir au biberon et de les choyer avec l'amour et l'attention dont ils ont besoin. Cette tâche exigeante est rendue possible grâce au soutien de leur famille. « Il faut être présentes tout le temps pour eux », a déclaré Fany.

Parallèlement à ces efforts individuels, la Fondation 30 Millions d'Amis a pris des mesures légales en portant plainte pour abandon et acte de cruauté, dans le but de rendre justice à ces chatons innocents.