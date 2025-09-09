« Le premier libéré emporterait le chat » ex-prisonnier de guerre, cet Ukrainien adopte le chat qui lui a tenu compagnie en cellule

Le 14 août dernier a marqué un tournant dans la vie de Stanislav Panchenko, militaire ukrainien emprisonné depuis 2019. Lui-même, ainsi que d’autres soldats, ont été libérés et ont pu retrouver leurs proches. L'homme n'est pas rentré seul à la maison, car il a ramené avec lui le chat dont il avait pris soin pendant ses années derrière les barreaux.

En janvier 2019, Stanislav Panchenko et d’autres militaires servant dans l’armée ukrainienne ont été capturés par les forces russes. L’homme a été libéré le 14 août 2025 dans le cadre d’un échange de prisonniers, rapportait le média Ukrainska Pravda . Dans ses bagages, le soldat a pris soin d’emmener avec lui une boule de poils qui a beaucoup compté pour lui ces dernières années : Myshko.

Le chat, ramené par un autre militaire, a posé les pattes au milieu des prisonniers quelques mois après l’incarcération de Stanislav. Rapidement, ce dernier et l’un de ses compatriotes ont décidé de prendre soin de l’animal. Celui-ci a eu une place importante dans le cœur des détenus.

Novyny Donbasu

Un membre à part entière du groupe

Myshko est vite devenu la mascotte sur place. Stanislav l’a décrit comme étant intelligent et affectueux. Quand l’homme a appris sa libération, il s’est tout de suite souvenu d’une promesse qu’il avait faite avec ses compagnons d’armée : « Nous avons décidé que le premier libéré emporterait le chat ».

Le premier, c’était lui. Il s’est donc chargé d’organiser son départ avec Myshko, ne lésinant aucun détail : « En hiver, nous avons commandé un sac spécial avec des parois renforcées et un fond pour que Myshko puisse être transporté confortablement ». Il a pris soin d’inscrire le prénom du chat et de faire quelques dessins dessus pour le personnaliser.

Le jour J, Myshko a quitté le camp avec son nouveau propriétaire, qui le considérait déjà comme un membre de sa famille. L’Ukrainien n’aurait jamais pu le laisser sur place après tout ce temps passé ensemble : « Je ne pouvais pas laisser Myshko derrière moi ; dans la colonie, il aurait connu le sort d'un chat errant. À ce moment-là, il était, pour ainsi dire, notre chat de famille », confiait-il.

Ukrainian soldier Stanislav Panchenko recently returned from russian captivity, together with a cat, Myshko. Read the story of their return????1/3 pic.twitter.com/n1R9ywCn7W — UNITED24 (@U24_gov_ua) August 26, 2025

Aux dernières nouvelles, Myshko s’était installé dans son nouveau logement et reprenait du poids en compagnie de son humain. L’homme lui a créé un panier avec les moyens du bord, soit un sac