Consciente des besoins de sa chatte, une femme lui crée un appartement complet pour qu’elle se sente à l’aise

En Alabama, Emily, la propriétaire de Meredith, une chatte Ragdoll, a décidé de créer au sein de sa maison un appartement entièrement réservé à son félin gris et blanc qui adore la solitude autant que sa maîtresse. Au travers d’un compte Instagram, on peut visiter cet endroit fabriqué de toutes pièces par cette amoureuse de chats créative.

Meredith, une chatte de 6 ans de race Ragdoll , surnommée Mae Mae, est le félin d’Emily et vit en Alabama (États-Unis) aux côtés de 2 humains et 3 chiens : un Golden Retriever et 2 Chihuahuas. Et même si elle aime sa famille, la magnifique chatte adore aussi sa solitude. Au point que sa maîtresse lui ait créé son propre appartement au sein de la maison, qu’elle a entièrement décoré et équipé.

« Mae Mae préfère avoir un peu plus d'espace personnel. Mae Mae est tolérante, mais sélective. Elle a clairement ses préférences », précisait Emily au média People . « Mae Mae est très timide avec la plupart des gens, mais avec moi, c'est tout le contraire. Elle est incroyablement bavarde et joueuse. »

Un havre de paix pour chat en création

En juillet 2023, alors qu’Emily venait d’avoir un accident de voiture qui l’a rendue « incapable de marcher, de conduire ou de faire la plupart des choses auxquelles j'étais habituée pendant plusieurs mois » et parce qu’elle « n'aime pas rester inactive », elle a souhaité trouver des projets pour s’occuper. C’est là qu’elle a eu l’idée de transformer le lieu favori de Meredith en appartement félin.

« Pendant cette période, je n'arrêtais pas de penser à combien Meredith aimait sa petite chambre pour animaux et à la façon dont je pourrais la transformer en quelque chose de spécial pour elle, un véritable espace qui lui serait réservé ».

meredith.ragdoll.cat / Instagram

Un appartement miniature pour la chatte

Pour créer cet endroit exclusif, Emily n’a reculé devant aucun obstacle, allant acheter des meubles dans des magasins d'articles ménagers ou dans des boutiques pour bébés, et en concevant de ses propres mains ce qu’elle ne trouvait pas. « Créer cet espace est devenu un exutoire pour moi. Cela m'a donné quelque chose de positif dans lequel investir mon énergie », expliquait Emily. « J'ai passé des heures à réfléchir à la façon de construire une petite cheminée. Puis je me suis dit que si elle avait une cheminée, elle avait besoin d'un endroit où s'asseoir pour en profiter, ce qui m'a amenée à créer son canapé. J'ai rapidement compris qu'il serait difficile de trouver des meubles pour animaux réalistes, ou alors ils seraient extrêmement chers, alors je me suis tournée vers les meubles pour enfants en bas âge. Le canapé blanc et le pouf assorti qu'elle a maintenant proviennent en fait d'un ensemble pour enfants en bas âge acheté sur Amazon ». Et le résultat était au-delà de ses espérances, comme en témoignent les photos et vidéos présentes sur le compte Instagram entièrement dédié à Meredith et à ce projet un peu particulier.

Un déménagement a remis les compteurs à zéro

En septembre dernier, alors qu’un déménagement se profilait pour la petite famille, Emily a souhaité recréer un nouvel espace pour Mae Mae. Comme elle le confiait à People, la chambre a été l’une des « premières à être terminée. Le reste de la maison est encore en cours d'aménagement, mais il était très important pour moi de m'assurer qu'elle se sente bien installée. » Sur son compte Instagram, elle montre régulièrement l'avancée des travaux et des aperçus de ce studio privé pour chat, attirant des réactions tantôt enthousiastes, tantôt sceptiques.

« Ce n'est pas un projet au budget illimité »

Et contrairement à ce que certains internautes pensent et affirment dans les commentaires sous les publications d’Emily, la création de l’appartement de Meredith n’est pas un gouffre financier. Au contraire, la jeune femme précise qu’elle « adore bricoler, faire des économies et trouver des moyens créatifs de réutiliser des objets ». Ainsi, elle a, par exemple, transformé un ancien présentoir à gâteaux en table basse, fabriqué un canapé à base de carton et de mousse…

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« Au début, certaines personnes pensaient que Mae Mae était enfermée dans sa chambre, ce qui est loin d'être le cas. Il s'agit simplement d'un espace où elle peut se réfugier quand elle le souhaite. Mae Mae va et vient à sa guise. Je passe également beaucoup de temps avec elle dans cette pièce », ajoutait Emily. Et parmi les accessoires favoris de Meredith dans ce paradis pour chat, on peut citer, un piano et une cheminée sur lesquels elle adore passer du temps pour jouer ou faire la sieste.

Dans tous les cas, la chatte Ragdoll a l’air ravie de son appartement, et Emily a encore bien d’autres projets d'aménagements et d’amélioration en tête.