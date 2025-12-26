Après avoir vécu dans la rue, ce chat devient le meilleur soutien de celui qui l’a sauvé

Les chats ont le don de se mettre en travers de notre chemin dès que l’on cesse de leur apporter de l’attention. Petits coups de tête, miaulements à répétition, ronronnements intempestifs… Ils ont tout un tas de signaux aussi agaçants que attendrissants lorsqu’ils souhaitent retenir notre attention. C’est le cas de Mallow, une adorable minette qui adore embêter son maître lorsque celui-ci travaille…

Onyx est un jeune étudiant originaire d’Oklahoma (États-Unis). Depuis quelques années, il partage son quotidien avec Mallow, une jolie minette qu’il a un jour trouvée dans la rue et avec qui il a rapidement tissé des liens. “C’était une errante vivant dans le hangar utilisé par notre complexe d’appartements. Quand je lisais dehors, Mallow me trouvait toujours d’une manière ou d’une autre. Elle s’allongeait sur mes pieds et sautait parfois sur mes genoux”, a-t-il raconté lors d’un entretien accordé à Newsweek il y a plus d’un an. Chaque fois que Onyx sortait, Mallow était là pour l’accueillir et le jeune homme et la chatte passaient toujours un peu de temps ensemble. En parallèle, l’étudiant avait pour habitude de laisser sa porte ouverte à l’occasion des jours de pluie afin que les chats errants puissent venir se réchauffer. Un jour d’avril 2019, c’est Mallow qui a décidé d’entrer…

© Onyx Leviathan / Reddit

Solution d’urgence

“Un jour d’orage, j’ai ouvert la porte, et elle était assise là sur le perron arrière. Je l’ai laissée entrer pour se sécher”, a-t-il expliqué. Depuis lors, la minette n’a plus jamais quitté le jeune homme qui n’a pas hésité bien longtemps avant de décider d’adopter officiellement la boule de poils. Aujourd’hui, Mallow est si attachée à son humain qu’elle ne le quitte pas d’une semelle, même lorsque ce dernier doit travailler sur son ordinateur… “J’étais retourné à l’université, et elle était contrariée que cela ait détourné mon attention. Elle marchait sur les papiers comme le font les chats et bloquait mon écran”, a affirmé Onyx avec tendresse.

N’ayant pas le cœur de virer sa meilleure amie mais ayant tout de même besoin de travailler tranquillement, l’étudiant l’a donc déposée sur son épaule. “Je l’ai prise et je l’ai placée là pour plaisanter, et elle a commencé à ronronner”, s’est-il souvenu. Au lieu de fuir, Mallow est en effet restée !

© Onyx Leviathan / Reddit

Depuis ce jour-là, Mallow est devenue la “petite pom-pom girl” de son humain. “C’est ma meilleure amie, et ce depuis que je l’ai rencontrée”, a déclaré Onyx. “Elle m’a apporté joie et réconfort quand j’en avais le plus besoin”, a-t-il tendrement conclu. Nul doute qu’avec pareil soutien, le jeune homme devrait réussir tous ses examens !

© Onyx Leviathan / Reddit