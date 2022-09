17 chats secourus après avoir été abandonnés dans un camp de voyageurs après le départ des résidents

La famille de chats avait proliféré et avait été laissée pour compte lors du départ des gens du voyage qui occupaient les lieux. Une association, bien qu’elle soit surchargée en cette période estivale, s’est déplacée pour mettre les félins en lieu sûr. Ils reçoivent des soins et seront prochainement proposés à l’adoption.

Lundi 5 septembre, l’organisation Eden Animal Haven a été contactée au sujet d’une compagnie de nombreux chats délaissés en pleine nature.

Des gens du voyage résidaient sur place jusqu’à peu, mais avaient finalement quitté les lieux en abandonnant derrière eux leurs détritus et leurs animaux.

Bien que le refuge soit au complet, les bons samaritains n’ont pas laissé les pauvres bêtes mourir de faim.

« Ils risquaient de se faire renverser par une voiture sur l'autoroute voisine en allant chercher de la nourriture », a ajouté un porte-parole.

Les directeurs Bill et Leslie accompagnés de 4 bénévoles sont donc intervenus avec des caisses de transport dans le but d’en récupérer le plus possible. Néanmoins, ils ne savaient pas si les matous seraient sociables et en bonne santé.

17 félins sans domicile fixe

Finalement, les 17 chats, âgés entre 8 semaines et 3 ans, ont accueilli leurs sauveteurs à bras ouverts. Ils étaient manifestement affamés, mais semblaient en bonne condition physique.

Ils ont chacun reçu un petit nom et ont été conduits à la clinique vétérinaire pour une visite de contrôle.

Comme si attendaient les bénévoles, les matous n’étaient ni identifiés ni vaccinés ni stérilisés. Cependant, les tests sanguins effectués pour dépister le FIV (virus de l'immunodéficience féline) sont heureusement revenus négatifs.

Le refuge a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux afin que la communauté puisse participer aux 3 000 euros de frais vétérinaires engendrés par l’identification, la vaccination et la stérilisation des félins. Pour l’heure, 700 euros ont été récoltés.

En outre, ils ont chacun reçu un traitement antiparasitaire visant à les débarrasser des puces et des vers dont ils étaient infestés.

A lire aussi : Seul un chat sur 3000 possède sa particularité : Comet, le chat "licorne", a trouvé une famille !

« C'est beaucoup à faire pour nous, mais nous sommes passionnés par l'aide envers les chats de notre communauté. C’est épanouissant de savoir qu’on participe à leur nouveau départ et qu’ils auront bientôt chacun un foyer chaleureux », a déclaré Leslie à KY3.

Certains spécimens sont d’ores et déjà disponibles à l’adoption et attendent désormais leur seconde chance.