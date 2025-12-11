« Le plus gros chat que j'aie vu en 15 ans de travail », un félin obèse compte sur ses sauveurs pour vivre une vie meilleure

Big Leo pesait 10 kilos lorsqu’il a posé les pattes au refuge pour la première fois, soit près de 5 de plus qu’un chat en bonne santé. Ses sauveteurs l’ont tout de suite plongé dans un parcours de perte de poids, car sa vie et son bien-être en dépendaient. Aujourd’hui, la boule de poils est en bonne voie vers un quotidien plus sain.

Pendant des années, Big Leo a été nourri de la mauvaise manière et de la graisse s’est accumulée dans son organisme. Le pauvre félin est devenu obèse, ce qui a impacté sa qualité de vie. Déposé au refuge de Cats Protection, association anglaise, il a été pris en charge par une équipe soucieuse de l’aider à retrouver la santé.

Big Leo a suscité beaucoup de réactions dans les locaux de l’organisme, parce que personne n’avait jamais vu un chat aussi costaud auparavant. Leah Snowdon, membre de l’association depuis plus d’une décennie, a elle-même été impressionnée par la carrure du quadrupède : « Leo est certainement le plus gros chat que j'aie vu en 15 ans de travail ici », assurait-elle dans un témoignage rapporté par Yahoo News .

Cats Protection

Un parcours fastidieux

Big Leo pesait effectivement 10 kilos, soit plus du double du poids d’un chat adulte moyen. Lesquels ne pèsent généralement pas plus de 4 kilos. Évidemment, cette obésité n’était pas sans conséquences sur le bien-être du félin, qui ne faisait que subir son triste record. Son arrivée à Cats Protection a donc été le début d’une libération pour lui.

Si les chats obèses sont parfois admirés parce qu’ils sont jugés mignons, pour les membres du refuge, Big Leo n’était rien de cela. Il souffrait de ses kilos en trop, alors la priorité était de l’aider à les perdre. La boule de poils a entamé un parcours de santé à base d’exercices physiques et de repas équilibrés.

Ses bienfaiteurs ont aussi veillé à ce qu’il ait les mêmes chances de se faire adopter que ses congénères présents au refuge, alors ils l’ont placé à l’adoption entre-temps. Ils souhaitaient le voir s’épanouir et continuer son combat au sein d’une famille aimante, ce qui n’a pas tardé à arriver. En effet, Big Leo vit désormais auprès de propriétaires soucieux de poursuivre son programme de santé. Il a déjà perdu du poids et ses humains « engagés » ne sont pas près de le laisser tomber !