À 10 ans, obèse et presque immobile, une chatte découvre enfin le bonheur grâce à des sauveurs attentionnés (vidéo)

À 10 ans, obèse et presque incapable de marcher, Cumulus Cloud ne pouvait mener une retraite paisible. Pourtant, la féline ne demandait qu’à vivre. Le feu qui était en elle ne s’était jamais éteint, bien qu’elle avait besoin d’un coup de pouce pour le raviver. Des bienfaiteurs lui ont alors offert la chance qu’elle méritait tant.

Quand les sauveteurs de Pro Anima ont rencontré Cumulus, de son nom complet Cumulus Cloud, pour la première fois, ils savaient que le chemin serait long. La féline souffrait d’obésité sévère et peinait à supporter son propre poids. Pourtant, aujourd’hui, elle s’amuse, monte des escaliers et jouit de chaque instant que la vie lui offre. Un avant/après réconfortant qui prouve que la bienveillance peut faire des miracles.

Cumulus était quasiment incapable de marcher lorsqu’elle est arrivée chez ses sauveteurs, au Canada. Lesquels ont aussi remarqué qu’elle avait été dégriffée, pratique chirurgicale interdite en France qui consiste à retirer les griffes des chats.

La chatte était sévèrement obèse, ce qui rendait chacun de ses pas difficiles. D’autant plus qu’elle n’était plus toute jeune, puisqu’elle était âgée de 10 ans. Tous ces facteurs combinés, en plus d’altérer sa qualité de vie, compromettaient grandement sa santé . La féline avait encore néanmoins de belles et longues années à vivre, alors les sauveteurs se sont mobilisés pour l'aider.

Un environnement plus sain

Ils lui ont trouvé une place au sein de la Big House Cat Sanctuary, un refuge, mais aussi un centre de réadaptation pour les félins obèses. Cumulus a donc posé les pattes dans son nouvel environnement, où le personnel était prêt à prendre soin d’elle. Régime adapté, exercices, sociabilisation et affection étaient au programme.

Au fil des jours, Cumulus a fait des progrès remarquables et sa personnalité rayonnante a émergé. Cette chatte senior ne demandait qu’à se sentir bien dans ses pattes pour pouvoir à nouveau s’amuser et profiter de la vie.

Les internautes, qui étaient nombreux à avoir suivi son histoire, ont été touchés de la voir aussi épanouie : « Allez ma fille, tu peux le faire », encourageait un utilisateur de la plateforme ; « Elle est parfaite », assurait une autre personne.

Certains ont aussi demandé si elle était disponible à l’adoption, ce qui n’est pas encore le cas, mais le sera prochainement d’après les informations de ses bienfaiteurs. Cumulus pourrait bientôt rejoindre une maison aimante dans laquelle des personnes continueront de prendre soin de sa santé et de la rendre heureuse. C’est ce que nous lui souhaitons !