Le personnel d'une usine de confiserie se mobilise aux côtés d'une association pour offrir une nouvelle vie à une chatte et ses 3 chatons errants

Au pays de Galles, le personnel d’une usine de confiserie a aidé une association de protection animale à mettre une chatte et ses 3 petits en sécurité. Grâce à cette intervention, la jolie petite famille de félins a pris un nouveau départ bien mérité dans la vie.

De l’autre côté de la Manche, un couple a découvert une jeune chatte au pelage reflétant la nuit dans son jardin. La va-nu-pattes, maigre et errante, protégeait 3 petites boules de poils. Désireux d’aider cette adorable famille féline, les bons samaritains leur ont construit un abri et offert des repas. Puis, ils ont contacté diverses associations de protection animales pour reloger les 4 animaux. Toutefois, personne n’a pu les aider.

Par la suite, la mère aux pattes de velours et ses chatons ont quitté le jardin de leurs bienfaiteurs pour s’installer près d’une usine de confiserie locale. Alerté de leur présence, le directeur de l’établissement a rapidement contacté l’équipe de Candy and Tibby Trust. « Ils s'inquiétaient pour leur bien-être, car leur mère mendiait de la nourriture et ils risquaient d'être blessés par des camions », déclare Paul Conway, qui dirige l’organisme de sauvetage.

Un sauvetage réussi

En arrivant sur place, Paul et son équipe ont pu compter sur le soutien du personnel de l’usine pour sauver le quatuor. « La direction a fait tout son possible pour m'aider à les attraper et m'a donné accès au site et nous leurs en sommes très reconnaissants, explique-t-il au micro de Oswestry and Border Counties Advertizer, j’ai réussi à ramper sous la clôture pour attraper la maman et tard dans la nuit, nous avons réussi à attraper les 3 chatons. »

En effet, les boules de poils s’étaient installées derrière une clôture périphérique, ce qui a compliqué l’opération. Rassurez-vous, aujourd’hui, tous les petits félins se portent bien.

La maman, baptisée Shadow (« ombre ») par ses sauveurs en raison de sa robe noire, a été mise en sécurité avec ses chatons Whisper, Buttons et Freddo, qui ont reçu des noms de produits de l’usine de confiserie.

À la suite du sauvetage, les bénévoles ont chouchouté les rescapés comme il se doit et se sont mis en quête des adoptants de leurs rêves. Pour Shadow et ses précieux trésors sur pattes, l’adoption leur permettra de profiter pleinement de la vie, après les épreuves traversées durant leur errance.