Le parcours émouvant de Sailor et Paulie : quand l'amitié entre 2 chatons rescapés transforme leurs vies

Ils étaient tous 2 en grande détresse et étaient tombés sur la bonne personne. Sous le regard bienveillant de cette dernière, ces chatons ont surmonté les difficultés ensemble et c’est aussi côte à côte qu’ils devaient poursuivre leur chemin. Le plus hardi des 2 a aidé l’autre à sortir de sa carapace alors que se profilait leur nouveau départ.