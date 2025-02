Le geste à la fois surprenant et attendrissant d’un chat en réponse aux câlins de sa maîtresse (vidéo)

Willow, un chat de race Ragdoll, partage son quotidien avec Linn, sa maîtresse attentionnée. Cette dernière ne se lasse jamais de câliner sa boule de poils et de lui montrer à quel point elle tient à elle. Réciproquement, le félin adore sa propriétaire et une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux le prouve !

Willow est entré dans la vie de Linn il y a quelques mois et depuis, les 2 n’ont cessé de renforcer leurs liens. Le quadrupède au pelage soyeux aime l’attention et apparaît fréquemment dans les bras de sa maîtresse sur le compte TikTok @littlewillow_ragdoll, qui lui est dédié.

Généralement, Linn caresse son animal et ce dernier approuve en fermant les yeux. La femme partage alors parfois ces doux moments sur internet après les avoir capturés avec son téléphone. Récemment, elle s’apprêtait à faire une nouvelle vidéo de la sorte quand Willow l’a surprise avec un geste touchant.

Il se trouvait dans ses bras et elle le caressait lorsqu’il a tendu la patte vers son visage. Il l’a posée sur près de sa joue et s’est mis à la câliner. Linn a été très surprise de ce geste et s’est déclarée chanceuse d’avoir vécu cela : « Je n'arrive pas à croire que j'ai pu capturer ce moment mignon avec la caméra. Je caressais le visage de Willow quand il a soudainement posé sa patte sur mon visage et a commencé à me caresser le visage aussi. J'ai même eu droit à quelques bisous », déclarait-elle.

Willow semble avoir copié ses mouvements pour les reproduire afin d’exprimer son affection. À Newsweek, sa maîtresse a confié avoir décelé une grande intelligence chez lui au quotidien : « Il est très intelligent, je lui ai appris plein de trucs différents », partageait-elle.

Willow est définitivement un félin unique et sa propriétaire peut être fière de lui !