Ce chat a sa façon bien à lui de demander de l'affection à son humain en pleine corvée de vaisselle (vidéo)

Faire la vaisselle n’est assurément pas la plus réjouissante des activités. Cette corvée l’est toutefois bien moins lorsqu’on a la chance d’être accompagné d’un chat aussi doux et affectueux qu’Ash. Son propriétaire peut en témoigner et il a même eu la bonne idée de filmer l’un de ces adorables moments.

Ash est un magnifique chat Nebelung, la variété à poil mi-long du Bleu Russe. Les représentants de cette race féline sont généralement très attachés à leurs maîtres, affectueux et d’une loyauté sans limite. Cette description correspond à la perfection à Ash.

Son propriétaire publie régulièrement des vidéos dans le compte TikTok qu’il lui dédie, intitulé « @theintrusivecat » et suivi par près de 270 000 abonnés. Le matou y est décrit comme étant « le chat le plus doux de TikTok ». Quand on découvre ces images, on se dit effectivement que de tels qualificatifs ne sont pas exagérés.

L’une de ces vidéos donne un merveilleux aperçu de la tendresse dont ce chat est capable. Les internautes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, puisque la publication en question, que relaie le site PetHelpful, culmine à 48,1 millions de vues sur le réseau social à ce jour.



@theintrusivecat / TikTok

La séquence dure un peu plus d’une minute, et on ne se lasse pas de la voir et de la revoir, tant elle respire le bonheur.

Alors que le jeune homme est occupé à faire la vaisselle, son chat s’approche de lui, pose la patte sur son bras tout en lui adressant un regard plein d’amour, avant de se frotter contre lui. Tout dans l’attitude d’Ash témoigne de l’affection et de l’attachement qu’il voue à son humain. Cette façon qu’il de pencher la tête en le regardant droit dans les yeux et d’apprécier ses bisous est particulièrement émouvante.



@theintrusivecat / TikTok

« Vous pouvez littéralement voir les cœurs d'amour dans ses yeux »

On vous laisse profiter de la vidéo :

A lire aussi : Connue comme guide touristique dans un cimetière, une chatte trouve enfin son foyer pour la vie

Les internautes ayant réagi à cette séquence y sont allés de leurs commentaires tous aussi touchants les uns que les autres. « Les chats Nebelung sont les minets les plus doux et les plus affectueux que j'ai jamais rencontrés », a ainsi écrit Lillian. Pour Tess Tickle, « vous pouvez littéralement voir les cœurs d'amour dans ses yeux ». Quant à Nikki, elle s’est fendue d’un commentaire plutôt drôle : « Je viens de montrer ça à ma calico… La lente rotation et le regard de dégoût qu’elle m’a lancé ».