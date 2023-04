Le combat de deux chatons mutilées aux pattes et retrouvées derrière un supermarché

Trouvées par un habitant derrière un supermarché, 2 chattes nées 2 semaines plus tôt et blessées aux pattes ont été secourues par une équipe locale de bénévoles. Une plainte a été déposée.

2 chatons abandonnés, dont un amputé d’une patte, ont été pris en charge par une association et adoptés par une chatte, rapportait Le Républicain de l’Essonne le mercredi 26 avril.

Un homme avait fait la triste découverte de ces petits félins le 11 avril, dans un secteur boisé à proximité d’une grande surface à Dourdan (91). Il en avait aussitôt informé l’association locale Cara-Pattes, dont 2 bénévoles se sont rendues sur place pour les récupérer. Association qui a d’ailleurs adressé ses remerciements à cette personne dans un post Facebook publié le soir-même.



Association Cara-Pattes / Facebook

« Nous ne trouvons pas les mots pour décrire notre consternation », peut-on y lire en découvrant les photos choquantes des 2 chatons femelles aux membres mutilés. L’une de ces jeunes chattes âgées de 2 semaines avait, en effet, la patte enflée. L’autre avait carrément été amputée.



Association Cara-Pattes / Facebook

Chez Cara-Pattes, on ne savait pas encore si ces terribles lésions étaient la conséquence d’un acte délibéré ou d’un accident. Ce n’est qu’après l’examen réalisé par le vétérinaire qu’Elise Ferrand, présidente de l’association, et son équipe ont eu la confirmation qu’il s’agissait de blessures volontaires. « Les pattes des chatons avaient subi un garrotage », apprend-on effectivement de leur part.

C’est ce qui amené l’organisation à signaler les faits auprès de la brigade des gendarmes de Dourdan pour acte de cruauté envers animal domestique. Une plainte déposée le 20 avril.

Entretemps, les bénévoles ont continué de prendre soin du tandem. Les chatons ont été appelés Oxana et Olésia.

Adoptées par Eglantine, maman de 3 chatons

Oxana apprend progressivement à évoluer sur 3 pattes, tandis que le membre de sa sœur désenfle à vue d’œil. Elles se portent de mieux en mieux, comme le montre la vidéo ci-dessous :

Dans une autre séquence partagée le 23 avril au soir, on peut les voir choyées par Eglantine, une chatte ayant accepté avec grand enthousiasme de les prendre sous son aile. Elle les traite avec autant d’amour et d’attention que ses propres petits, nommés Crocus, Rose et Paquerette.

Leur état continue de s’améliorer, comme en attestent les images ci-dessous où Oxana et Olésia jouent avec Crocus :

Les 2 jeunes chattes ont désormais une famille féline aimante au sein de laquelle elles se sont parfaitement intégrées et n’auront plus à vivre dehors. Dès qu’elles seront suffisamment grandes et autonomes, elles seront proposées à l’adoption.