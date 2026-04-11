Ce chat noir qui déteste la solitude attend qu'un adoptant regarde au-delà de sa « différence » et le sorte du refuge (vidéo)

Malgré sa robe noire, hélas objet de préjugés, et un problème de santé particulier, Noir prouve qu’il est un chat plein d’affection et de joie de vivre à partager. Fran, bénévole passionnée, espère désormais lui trouver une famille prête à lui donner tout l’amour qu’il mérite.

Bénévole à Mokena, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), Fran, alias « @frangrzesik » sur TikTok est une passionnée de chats qui vient en aide à ceux qui vivent dans les refuges. Elle le fait notamment en postant régulièrement des vidéos d'eux, mettant en avant leur caractère doux et affectueux, dans l'espoir de leur trouver des familles aimantes.

Bristol, chatte à la robe rousse, et Daniel, son congénère noir au coeur brisé, font partie des nombreux félins apparus à ses côtés dans ses publications devenues virales pour la plupart.

Récemment, Fran a donné un coup de projecteur à un autre matou de refuge au pelage noir. Il répond au nom de Noir, justement. Dans une vidéo mise en ligne le 25 mars 2026 et relayée par Parade Pets , on peut voir à quel point il déteste la solitude.



@frangrzesik / TikTok

La séquence nous permet de découvrir la réaction de Noir lorsque Fran sort d'une pièce et l'y laisse seul. Il se poste alors devant l'entrée et se pose sur le flanc pour tenter d'atteindre le dessous de la porte en tendant la patte.

Dans cette publication ayant généré des dizaines de milliers de vues, on apprend également que Noir est atteint de synechia oculaire, une anomalie correspondant à une adhérence anormale de l'iris à la cornée ou au cristallin. De ce fait, il a besoin d'un suivi et de soins spécifiques.



@frangrzesik / TikTok

Ignoré en raison de sa couleur et des soins qu'il réclame

Fran pense que les visiteurs du refuge et potentiels adoptants l'ignorent en raison de la couleur de son pelage et de son profil santé. Pourtant, Noir possède de nombreuses qualités et pourrait rendre n'importe quelle famille heureuse. Il est décrit comme affectueux, attachant, sociable, s'entend à merveille avec ses semblables et adorant les jouets.

Fran espère le voir rejoindre un foyer chaleureux le plus vite possible. «?S’il vous plaît, ne négligez pas les chats noirs, ni ceux qui ne sont peut-être pas les "plus jolis"?», dit-elle en légende de la vidéo, que voici :

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