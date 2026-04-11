Ce chat noir qui déteste la solitude attend qu'un adoptant regarde au-delà de sa « différence » et le sorte du refuge (vidéo)
Malgré sa robe noire, hélas objet de préjugés, et un problème de santé particulier, Noir prouve qu’il est un chat plein d’affection et de joie de vivre à partager. Fran, bénévole passionnée, espère désormais lui trouver une famille prête à lui donner tout l’amour qu’il mérite.
Bénévole à Mokena, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis), Fran, alias « @frangrzesik » sur TikTok est une passionnée de chats qui vient en aide à ceux qui vivent dans les refuges. Elle le fait notamment en postant régulièrement des vidéos d'eux, mettant en avant leur caractère doux et affectueux, dans l'espoir de leur trouver des familles aimantes.
Bristol, chatte à la robe rousse, et Daniel, son congénère noir au coeur brisé, font partie des nombreux félins apparus à ses côtés dans ses publications devenues virales pour la plupart.
Récemment, Fran a donné un coup de projecteur à un autre matou de refuge au pelage noir. Il répond au nom de Noir, justement. Dans une vidéo mise en ligne le 25 mars 2026 et relayée par Parade Pets, on peut voir à quel point il déteste la solitude.
La séquence nous permet de découvrir la réaction de Noir lorsque Fran sort d'une pièce et l'y laisse seul. Il se poste alors devant l'entrée et se pose sur le flanc pour tenter d'atteindre le dessous de la porte en tendant la patte.
Dans cette publication ayant généré des dizaines de milliers de vues, on apprend également que Noir est atteint de synechia oculaire, une anomalie correspondant à une adhérence anormale de l'iris à la cornée ou au cristallin. De ce fait, il a besoin d'un suivi et de soins spécifiques.
Ignoré en raison de sa couleur et des soins qu'il réclame
Fran pense que les visiteurs du refuge et potentiels adoptants l'ignorent en raison de la couleur de son pelage et de son profil santé. Pourtant, Noir possède de nombreuses qualités et pourrait rendre n'importe quelle famille heureuse. Il est décrit comme affectueux, attachant, sociable, s'entend à merveille avec ses semblables et adorant les jouets.
Fran espère le voir rejoindre un foyer chaleureux le plus vite possible. «?S’il vous plaît, ne négligez pas les chats noirs, ni ceux qui ne sont peut-être pas les "plus jolis"?», dit-elle en légende de la vidéo, que voici :
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@frangrzesik
This is my second attempt at trying to find someone to adopt Noir. ????Please share this video in hopes that we find his forever family. Noir currently doesn’t need any extra care for his eye but we recommend checking in with a veterinarian regularly to make sure his eye continues to stay comfortable for him. He loves other cats, he loves to play with toys, and truly loves human companionship. Please don’t overlook black cats, and please don’t overlook cats that might not be the “prettiest looking”. If you are serious about adopting Noir please submit an adoption application at nawsus.org and if you have any questions about him feel free to message me. I’m sending you guys all of my love, let’s find this little guy his home. ???????????? #adopt #adoptdontshop #catadoption #cats #cat? What Was I Made For? (Epilogue) [Instrumental Version] - Mark Ronson & Andrew Wyatt
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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