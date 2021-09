Le combat d'un chaton errant, blessé et orphelin pour rester en vie

Livré à lui-même et blessé, un chaton semblait condamné jusqu’à sa découverte par un chien et ses maîtres. Son destin a totalement basculé dès lors.

En Californie, une famille a été surprise par son chien lorsque ce dernier a ramené un chaton à la maison. Le petit félin était totalement seul ; il n’y avait ni sa mère, ni le reste de sa portée dans les environs, rapporte Love Meow. Par ailleurs, il était blessé à l’épaule.

Friends for Life Rescue Network / Facebook

Jacqueline DeAmor, fondatrice de l’association Friends for Life Rescue Network à Los Angeles, en a été informée et a tout de suite proposé de prendre le chaton en charge. Adam et Margaux, bénévoles au sein de l’organisation, se sont rendus sur place pour chercher le minuscule chat, âgé de quelques jours à peine, et ont ainsi pu voir à quel point il était déterminé.

Friends for Life Rescue Network / Facebook

Durant tout le trajet, le chaton s’est comporté en véritable battant, ne cessant de miauler de toute son énergie. Malgré sa blessure et l’absence de sa mère, il faisait montre d’une incroyable force de caractère.

Jacqueline DeAmor l’a appelé Jellybean. Elle l’a placé en couveuse pour le garder bien au chaud, soigné sa blessure et l’a mis sous antibiotiques. Adam, Margaux et la fondatrice de Friends for Life Rescue Network se sont relayés pour le nourrir à la seringue et au biberon.

Friends for Life Rescue Network / Facebook

Après chaque repas, Jellybean avait tendance à sortir la langue, ce qui ne faisait qu’ajouter à son charme. Il lui arrivait même de le faire en s’endormant. En quelques semaines, le chaton a pris du poids et son état de santé ne suscitait plus d’inquiétude.

Friends for Life Rescue Network / Facebook

Il a trouvé la famille idéale

A 2 mois, il était un jeune félin débordant d’énergie et prêt à commencer une nouvelle étape dans sa vie. Une famille qui avait déjà adopté un chat auprès de Friends for Life Rescue Network suivait l’histoire de Jellybean depuis son sauvetage. Elle a décidé de l’adopter ; le chaton ne pouvait pas trouver meilleur foyer.

dailydoseofjellybean / Instagram

Il n’a pas eu de mal à s’intégrer à son nouvel environnement. Ses 2 congénères l’y ont d’ailleurs beaucoup aidé. Il a développé de nouvelles habitudes, comme le fait de regarder des vidéos, mais n’en a pas perdu les anciennes pour autant ; Jellybean tire toujours la langue pour montrer qu’il est heureux.

dailydoseofjellybean / Instagram