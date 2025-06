En train de camper, un homme en deuil de son chien reçoit la visite quotidienne d’un adorable chat roux (vidéo)

Celui qui se fait connaître sur TikTok sous le pseudonyme « @gurtyvideos » était seul lorsqu’il a posé ses affaires dans un camping. Il n’est pas reparti de la même manière et partage aujourd’hui sa vie avec un être qui le rend très heureux, et qui signe aussi la fin de ses difficultés. PetHelpful est revenu sur cette histoire très émouvante.

Camper savait ce qu’il voulait

Le félin roux rapidement nommé Camper semblait savoir ce qu’il voulait. L’homme en question n’a pas résisté, dès la première fois où cet invité surprise s’est présenté devant sa tente. Une fois rentré, le chat ne cessait de se frotter à cet inconnu qu’il semblait pourtant connaître. Les jours passaient et les visites sont devenues de plus en plus fréquentes, témoignant d’une amitié profonde.

Mais qui est Camper ?

Le campeur se demandait d’où pouvait bien venir ce chat qui lui rendait visite et s’il appartenait à quelqu’un. Pour en avoir le cœur net, il a équipé le félin d’un collier, renseignant ses coordonnées qui pourraient être vues par un éventuel propriétaire. Le lendemain, Camper est revenu et un rendez-vous avec son propriétaire officiel avait été fixé. Durant 4 heures, le maître de Camper, qui habitait dans une cabane à proximité, et le campeur ont discuté. Ils sont arrivés à la même conclusion : Camper devait être adopté par celui qu’il avait choisi.

Surmonter le pire avec un soutien indéfectible

Dans une vidéo plus récente, l’homme est revenu sur l’adoption de Camper. En effet, ce moment était concomitant au deuil de son chien et à la perte de son logement. Grâce à sa rencontre avec le félin, l’homme a trouvé un ami, mais a pu aussi être aidé par sa communauté pour retrouver un logement décent. La publication a été l’occasion de remercier ceux et celles qui ont été présents et ont suivi le déroulé de son histoire.

Aujourd’hui, le duo vit dans un appartement et Camper est équipé d’un collier avec GPS car il a gardé son goût pour l’aventure et a besoin de ses sorties, plusieurs heures par jour. Son heureux propriétaire n’est pas près d’oublier cette rencontre qui a changé sa vie.

