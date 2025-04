Millie, la prétendue chatte la plus vieille du monde, souffle sur sa 30eme bougie

L’année dernière, Millie avait fait la une des médias après que son propriétaire, Leslie Greenhough, a annoncé son existence au grand public. Ce dernier affirmait détenir la chatte la plus âgée, puisqu’elle avait un an de plus que la détentrice du record officiel. Malheureusement, l’homme n’était pas en mesure de prouver l’âge de la féline. Il sait toutefois qu’il vit avec un animal exceptionnel et n’a pas manqué d’organiser une petite célébration pour son 30ème anniversaire.

Millie serait née en 1995, rappelait The Sun. Elle appartenait à Paula, l’épouse de Leslie, qui a tragiquement perdu la vie en 2020 des suites de la COVID 19. Une perte que l’homme, mais aussi la féline, ont eu beaucoup de mal à surmonter. Ils se sont néanmoins soutenus dans cette épreuve difficile et leur lien n’a cessé de se renforcer ensuite.

Un record non officiel

Millie est restée forte aux côtés de son maître plusieurs années après le drame. Plus les mois passaient, plus l’idée que la féline soit la plus vieille chatte au monde grandissait dans la tête de l’homme. Lorsqu’elle a eu 29 ans, soit un an de plus que la détentrice du record à ce moment, Flossie, Leslie a souhaité la faire entrer dans le Guinness World Records.

Malheureusement, il n’a retrouvé aucun document prouvant qu’elle était bien née en 1995 : « Mon ambition dans la vie est de la faire entrer dans le Livre Guinness des records, mais je ne peux pas prouver son âge [...] La seule personne qui peut faire cela est ma défunte épouse », partageait-il.

SWNS

Un âge remarquable

Même si Leslie est déçu que Millie ne puisse prétendre au titre, il reste très fier de partager son quotidien avec une féline aussi unique. D’autant plus que cette dernière a récemment fêté ses 30 ans, soit un âge absolument admirable pour un chat. Il a donc tenu à célébrer cette journée si spéciale en mettant la chatte à l’honneur.

Il a pris soin de lui offrir un gâteau sur mesure avec sa photo dessus et d’apposer 30 bougies dessus. Cela a été un moment très fort pour lui et il est infiniment reconnaissant qu’elle soit entrée dans sa vie : « C'était une journée fantastique, c'est un tel accomplissement qu'elle ait eu 30 ans », confiait-il.