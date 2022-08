Le chaton né avec 2 visages qui déjouait les pronostics a malheureusement perdu la vie

Pour rappel, le chaton Janus (ou à 2 têtes) était né le 17 juillet dernier par césarienne. La maman, Cat, avait en effet rencontré des difficultés lors de son accouchement.

Anuwat, sa propriétaire, l’avait alors conduite dans une clinique vétérinaire de la province de Lampang dans le nord de la Thaïlande en urgence.

Le bébé, nommé Tung Ngern (sac d'argent) et Tung Tong (sac d'or), se portait bien, déjouant les probabilités. En effet, il n’est pas rare que cette malformation entraîne la mort de l’animal. Cependant, d’autres cas dans le monde avaient donné bon espoir à Anuwat ainsi qu’à l’équipe des soignants.

La jeune femme avait ramené toute la petite famille chez elle et apportait une attention accrue au félin à 2 visages qu’elle nourrissait au biberon.

Tout a basculé la nuit du 20 juillet

Vers 1 heure du matin, le bébé a commencé à montrer des difficultés pour inhaler. Anuwat a placé une couverture sur son corps pour le réchauffer, mais lorsqu’elle est revenue à 5 heures 30 pour voir s’il allait bien, il avait cessé toute activité respiratoire.

La jeune femme a posté la nouvelle aux membres de sa communauté le jour même.

« Little Tung et Tung Tong sont morts. Il a quitté ce monde. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Il avait l’air détendu. Il est né le 17 juillet et est décédé le 20. Il s'est battu très fort et a été très courageux », a-t-elle déclaré avant d’ajouter :

« Bon voyage, petit. Dors bien. Vous n'avez plus besoin de souffrir. S'il vous plaît, réincarnez-vous. Nous avons fait tout ce que nous pouvions ».

Ces adieux déchirants ont ému la toile. Anuwat a reçu de nombreux messages de soutien pour l’aider à surmonter son deuil.