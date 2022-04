Le "casier judiciaire" de ce chat déclenche un fou rire chez des milliers d'internautes !

Venant d’adopter un chat en refuge, une internaute a partagé un document au contenu amusant, listant les petites manies et les choses importantes à savoir sur son nouvel ami félin. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions.

Emily Panone vit à Mount Pleasant, dans l’Etat du Michigan. Le 12 mars dernier, elle a présenté sur Reddit son nouveau compagnon, un chat roux qu’elle avait récemment adopté. Elle l’a fait en y publiant une photo amusante, celle du « casier judiciaire » de l’animal, rapporte Newsweek.

Le document, visiblement remis à Emily Panone par le refuge où vivait le chat, comporte une photo de ce dernier, mais aussi et surtout une liste de 16 « choses à savoir » à son sujet. Il s’agit autant de petits défauts et d’habitudes surprenantes que de qualités.



Emily Panone / Reddit

Ainsi, si le chat y est décrit comme « doux », « amical » et « câlin », on y apprend aussi qu’il a tendance à choisir des lieux de repos improbables, qu’il aime grimper sur les épaules des gens, qu’il se montre un peu trop collant par moments et que, au lieu de miauler et même s’il en est capable, il préfère « expirer d’une manière pathétique ».

Un « casier judiciaire injuste »

L’imprimé mentionne également l’historique de l’animal, indiquant, par exemple, qu’il avait été nourri au biberon en clinique vétérinaire lorsqu’il était chaton, et qu’il avait fréquemment interagi avec les humains. Le chat, qui a été appelé Sebastian James par Emily Panone, avait eu 2 familles d’accueil, peut-on aussi y lire.

Côté santé, le document précise notamment qu’il a souffert de diarrhées occasionnelle et qu’il a été castré en février 2021.

A lire aussi : Un chat maladroit réveille brutalement sa propriétaire en lui renversant un verre d'eau sur la tête ! (vidéo)

Contactée par Newsweek, sa propriétaire, dont le nom d’utilisateur sur Reddit est Familiar-Memory9316, a fourni davantage d’informations à propos de Sebastian James, comme son allergie au poulet. Toujours sur le ton de l’humour, elle a dit, entre autre, trouver que « son casier judiciaire est injuste ».