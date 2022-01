La vidéo toute douce d'une chatte se lovant contre un veau dessine un sourire sur le visage de milliers d'internautes

L'étreinte adorable entre une jeune chatte et un veau a été filmée par une habitante d'Arcanum, un village situé dans l'État de l'Ohio (États-Unis). La scène a attendri des milliers d'internautes.

Il semblerait qu'Ivy s'est fait un nouvel ami. La petite boule de poils s'est blottie contre un veau nommé Poppy, allongé sur un lit de foin. Le félin a pleinement profité de la chaleur du bovin. Leur propriétaire, qui vit dans une ferme, a filmé la scène et l'a partagée sur son compte TikTok.

Dans la vidéo, les internautes peuvent entendre la femme demander : « Ivy, est-ce que tu fais des câlins à Poppy ? Est-ce que vous êtes meilleures amies maintenant ? » La chatte, prise en flagrant délit de tendresse, s'est relevée et s'est étirée après avoir bénéficié d'une bonne sieste contre le corps chaud du veau.

La vidéo fait fondre le cœur de milliers d'internautes

Cette séquence toute douce a recueilli près de 314 000 vues et 44 000 mentions « j'aime » à ce jour. Cette jolie relation amicale a captivé des centaines de milliers d'internautes, dont certains n'ont pas hésité à exprimer leur ressenti.

« J'adore les amitiés improbables », peut-on lire dans les commentaires ; « C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue », a écrit un utilisateur TikTok ; « Les câlins sont les meilleurs... surtout avec un copain », a estimé un autre.

© Pebble Creek Homestead / TikTok (capture d'écran)

Le début d'une grande amitié

La propriétaire des animaux a déclaré à Newsweek : « Poppy est âgée de 3 mois et nous l'avons nourrie au biberon depuis qu'elle a 2 jours. Elle est née extrêmement petite et on ne s'attendait pas à ce qu'elle vive, mais nous savions que nous devions essayer. Elle est en très bonne santé maintenant. »

Quant à Ivy, il s'agit d'une chatte de 5 mois qui est née à la ferme. « Mon fils les a remarquées pour la première fois blotties ensemble dans la grange, a poursuivi leur bienfaitrice, Poppy léchait la tête d'Ivy. Il fait froid ici à cette période de l'année et elles se réchauffent mutuellement. Ivy aime la chaleur et Poppy aime l'attention. »

Ceci est certainement le début d'une grande et belle amitié...