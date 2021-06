La tendre amitié entre un centenaire et un chaton (vidéo)

Touchée par leur tendre amitié, Maria Suarez a partagé leur histoire sur TikTok. Les internautes ont été attendris par ces douces images. « Mon grand-père a 100 ans et le chaton lui a donné 100 autres années de vie », a déclaré la jeune femme.

Depuis ce jour, les 2 nouveaux amis ne se quittent plus d’une semelle. Le lien qu’ils partagent s’est renforcé au fil du temps. Les âmes sœurs passent la journée à jouer et se câliner. Ils ont même pris l’habitude de faire leurs siestes ensemble.