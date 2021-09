La SPA met fin au calvaire de 9 chats enfermés dans des cages durant 7 ans. Une enquête est ouverte

La SPA de Velaine-en-Haye a porté secours à des chats détenus dans des conditions déplorables par un couple, résidant à Essey-et-Maizerais (Meurthe-et-Moselle). Les animaux ont vécu plusieurs années enfermés dans des petites cages.

Jeudi 16 septembre, 9 chats ont été libérés par la Société protectrice des animaux de Velaine-en-Haye. Alors que 2 félins ont été retrouvés dans la maison de leurs propriétaires, les autres ont vécu au fond du jardin. Ils se sont contentés d'un endroit exigu, pour certains pendant plus de 7 ans. Les victimes, très craintives, ne semblent avoir connu que les 4 murs de leur prison.

© SLPA Velaine en Haye / Facebook

L'homme et la femme les nourrissaient et leur mettaient à disposition une litière remplie de terre. Ils sont suspectés d'avoir capturé des animaux errants et de les avoir séquestrés. Pour eux, il s'agissait de lutter à leur niveau contre la prolifération des chats et de les mettre à l'abri des dangers de l'extérieur.

« On ne peut pas vraiment parler de maltraitance physique, mais plutôt de négligence. Le couple ne se rendait pas compte qu’il leur faisait du mal », a déclaré la responsable du centre à Ouest-France.

© SLPA Velaine en Haye / Facebook

À la recherche de familles sérieuses et bienveillantes

Les chats ont pu être secourus grâce à un signalement, bien que l'hôte des lieux ait tenté de faire échouer l'opération. Aujourd'hui, les membres de la SPA sont aux petits soins avec leurs nouveaux protégés et essaient de leur faire oublier ce calvaire. Au programme : sociabilisation, stérilisation, vaccination, tests médicaux et identification, afin qu'ils puissent être adoptés d'ici une semaine.

© SLPA Velaine en Haye / Facebook

L'équipe recherche des familles très calmes pour préserver leur bien-être. L'objectif est de leur donner une seconde chance de vivre normalement et d'être entourés de tout l'amour qu'ils méritent.

Pour l'heure, la gendarmerie a confirmé l'ouverture d'une enquête, depuis cette découverte révoltante. Le couple mis en cause a déjà été auditionné.

© SLPA Velaine en Haye / Facebook