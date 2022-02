2 chatons errants sortent des buissons et s'agrippent fermement à leurs sauveteurs dans l'espoir de vivre une vie meilleure

Découverts livrés à eux-mêmes et cachés dans un buisson au bord de la route, 2 chatons se sont accrochés à leurs sauveurs, qui ne les ont pas déçus. Les petits félins n’auront plus à souffrir du froid, de la faim et de l’insécurité.

2 chatons orphelins ont été sauvés par des passants et ont ainsi trouvé un foyer aimant, comme le rapportait Love Meow. Le sauvetage a eu lieu en novembre 2021 et raconté par leurs bienfaiteurs sur le compte Instagram qu’ils leur consacrent.

Ce jour-là, ces personnes avaient vu les 2 petits chats, âgés à peine de quelques semaines, cachés dans des buissons bordant une route très fréquentée. Quelqu’un leur avait laissé de la nourriture, mais ils étaient trop jeunes pour en manger. Il faisait très froid et les chatons, un mâle roux et une femelle calico, étaient affamés et terrifiés.



kittens_november / Instagram

Pourtant, quand les passants se sont approchés d’eux, les minuscules félins sont sortis de leur cachette pour venir à leur rencontre. La chatte a même essayé de s’accrocher à leurs jambes. Son frère était un peu plus en retrait, mais lui aussi était clairement ravi qu’on leur vienne enfin en aide.





kittens_november / Instagram

Leurs bienfaiteurs savaient qu’ils devaient les secourir rapidement, mais ils sont tout de même restés sur place un certain temps dans l’espoir de voir venir la mère des chatons. Cette dernière n’est jamais apparue.

Ils ont donc emmené les petits chats chez eux, où ils les ont nettoyés et nourris avec du lait maternisé. Au chaud et en sécurité, leurs protégés ont pu dormir et se reposer. Le lendemain, ils ont été examinés par un vétérinaire, qui a constaté qu’ils étaient en bonne santé.





kittens_november / Instagram

Les chatons n’ont plus de mère, mais ont désormais une famille

Le chaton mâle a été appelé Max et la femelle Blue. Le petit chat roux « est un peu plus gros que sa sœur et a d’adorables coussinets roses. Blue est très affectueuse et continue d’essayer d’escalader nos jambes », explique sa famille d’accueil.



kittens_november / Instagram

Celle-ci est revenue à l’endroit où elle les avait découverts en quête de leur génitrice. Des riverains leur ont dit que les chatons avaient été abandonnés sans elle quelques jours plus tôt.



kittens_november / Instagram

Les jeunes félins grandiront donc sans mère, mais au sein d’une famille qui les aime et prend soin d’eux.



kittens_november / Instagram