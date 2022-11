La propriétaire de 2 chats condamnée pour les avoir laissés seuls, sans nourriture ni soin pendant une semaine

La propriétaire de 2 chats qu’elle avait laissés sans aucune forme de soin ni nourriture en a répondu cette semaine devant la justice, qui l’a condamnée. Une information rapportée par le Daily Record le jeudi 3 novembre.

Les faits reprochés à Iona Baff, 45 ans, remontent à un an et demi. Entre le 10 et le 18 mai 2021, ses chats vivaient enfermés chez elle et dans des conditions catastrophiques jusqu’à l’intervention de la SPCA écossaise. Cette dernière avait porté plainte pour abandon et négligence.

L’association avait envoyé son inspectrice au domicile d’Iona Baff une première fois le 13 mai, puis le lendemain, mais personne ne s’y trouvait pour lui ouvrir. Elle y était revenue les 15 et 16 mai, et le logement était toujours désert, hormis les félins qu’elle pouvait voir à travers la fente aux lettres. C’est d’ailleurs par cette ouverture qu’elle leur faisait passer de la nourriture. Légalement, c’était la seule chose que l’inspectrice pouvait faire.

Finalement, le 18 mai, la Scottish SPCA avait obtenu l’autorisation d’entrer dans la propriété. Celle-ci était dans un état lamentable, avec des déjections et de l’urine de chats partout, ainsi qu’une véritable infestation de puces.



« L'accès à la cuisine était impossible en raison d'articles ménagers et d'ordures empilés sur le sol et les surfaces de travail », indiquait la procureure Danielle McDonald lors du procès s’étant tenu mercredi au tribunal du shérif de Sterling.



Les 2 chats noirs s’étaient réfugiés dans la salle de bain, aussi insalubre que le reste de la maison. Ils avaient aussitôt été évacués et pris en charge par la SPCA écossaise.

Les chats relogés, leur propriétaire interdite de détenir des animaux

On avait tenté de contacter Iona Baff à plusieurs reprises à l’époque, sans succès. Son avocat a évoqué des circonstances atténuantes ; elle venait de vivre une rupture douloureuse ayant mis fin à une longue relation. Sa cliente s’était installée ailleurs, avant de retrouver le cours normal de sa vie.

Iona Baff a reconnu son tort face au juge, qui l’a condamnée à 3 ans d’interdiction de détenir un animal, ainsi qu’au placement sous surveillance judiciaire pendant 1 an.

Ses chats, eux, ont eu droit à un nouveau départ. Soignés au refuge de l’association, ils avaient été « relogés » depuis. Il n’a pas été précisé s’ils avaient été confiés à des familles d’accueil ou adoptés.