Mars Petcare lance Crave : une nouvelle gamme d'alimentation pour chien et chat basée sur la naturalité

Mars Petcare a lancé plusieurs nouveautés, dont la gamme Crave inspirée des régimes alimentaires des ancêtres de nos chats et chiens.

A travers son engagement « A Better World For Pets », Mars Petcare prend part à la construction d’un monde meilleur pour les animaux. Le groupe spécialisé dans l’alimentation des animaux de compagnie s’y emploie notamment en innovant sans cesse sur les segments d’aliments premium. Pour l’année 2020, il propose des nouveautés tournées vers la naturalité, la nutrition-santé et les formats pratiques.

CRAVE : une gamme inspirée de l’alimentation ancestrale des chats et chiens

La gamme de croquettes et de terrines CRAVE est un retour aux sources de l’alimentation féline et canine. Les recettes sont inspirées des régimes alimentaires des loups et chats sauvages d’Afrique, aïeux des chiens et chats domestiques qui partagent aujourd’hui notre quotidien.

Ce sont des aliments complets, offrant des protéines animales fraîches et de qualité (60 à 65% d’ingrédients d’origine animale). Ils sont formulés sans céréales ni produits laitiers pour préserver la digestion sensible des animaux, et sans colorants, arômes, ni conservateur artificiels.

La gamme CRAVE pour chats propose 2 variétés de croquettes au format 750 g (6,90€) : saumon et poisson ou poulet et dinde.

Celle destinée aux chiens est constituée de 2 références de croquettes adulte au format 1 kg à 7,50€ (poulet et dinde ou agneau et bœuf) et de 3 références de terrines au format 300 g à 2,70€ (poulet et dinde, agneau et bœuf ou dinde et saumon).

Nouveautés Perfect Fit : récompenses et croquettes au service de la santé du chat

Pour sa part, Perfect Fit lance Perfect Fit Soin Dentaire Quotidien (2,49€) et Perfect Fit Contrôle des boules de poils (2,49 € au format 4 x 12 g). Il s’agit de 2 récompenses au poulet ; la première, pour réduire la formation de la plaque dentaire et protéger les gencives et la seconde pour faciliter le passage naturel des poils dans le système digestif. Des formules mises au point avec des vétérinaires et nutritionnistes du Waltham Petcare Science Institute (Royaume-Uni).

Les nouveautés Perfect Fit, ce sont également les croquettes Indoor 1+ bœuf pour chat d’intérieur. Elles sont au format 1,4 kg (6,10€).

Sheba Perfect Portions : formats individuels ultra pratiques

De son côté, Sheba lance les terrines Sheba Perfect Portions, de savoureuses recettes pour chat proposées dans un format individuel pratique de 37,5 g (2,49€). Un choix qui permet de proportionner les repas du chat avec davantage de précision, afin de mieux répondre à ses besoins tout en réduisant le gaspillage. Il garantit également une fraîcheur optimale, mais aussi une variété appréciable, puisque 3 références sont disponibles : poulet, saumon et bœuf.