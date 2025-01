Errant et blessé, ce chat suit les passants dans l'espoir d'obtenir de l'aide

Aux États-Unis, un chat errant et blessé suivait les passants dans l’espoir d’obtenir de l’aide. Lorsque l’équipe de l’association Little Wanderers NYC a eu vent de son histoire, elle a immédiatement organisé son sauvetage.

Snow, un magnifique félin au pelage blanc, traînait seul dans un quartier depuis près de 6 mois, rapporte Love Meow. Il suivait les passants, et attendait même devant l’entrée d’un immeuble.

Lorsque l’équipe de Little Wanderers NYC a reçu une demande d’aide pour ce va-nu-pattes, elle est directement passée à l’action. « Quand j'ai vu que le chat s'était battu et qu'il était blessé, je me suis précipitée vers lui avec une boîte de sardines, confie une bénévole, quand je suis arrivée, il miaulait et suivait les gens partout, manifestement désespéré de manquer de nourriture et d’aide. »

© Little Wanderers NYC

Sur la voie de la guérison

Affamé, le matou est tout de suite entré dans la cage et a englouti le repas qui l’y attendait. « Je suis soulagée qu’il soit désormais en sécurité à l’intérieur, et qu’il ait la chance qu’il mérite », poursuit sa sauveuse.

À la suite du sauvetage, Winter a été emmené chez le vétérinaire afin de recevoir les soins dont il avait besoin en urgence. Le professionnel a notamment traité une fracture et plusieurs morsures sur sa patte avant gauche.

© Little Wanderers NYC

Grâce au repos, à une alimentation de qualité et à énormément d’attention, la boule de poils a commencé à se rétablir.

Elle était prête à emménager dans un foyer d’accueil.

© Little Wanderers NYC

Winter est prêt pour l’adoption

Après avoir longtemps rêvé d’un endroit chaleureux où poser les pattes, Winter est ravie de pouvoir profiter du confort de la vie en intérieur et de l’amour d’une famille. Bien que son cœur ait été rempli de crainte à son arrivée, il est devenu de plus en plus confiant au fil des jours. Aujourd’hui, l’ex-va-nu-pattes se porte très bien et s’habitue à sa nouvelle vie.

Winter savoure chaque repas servi et chérit son lit douillet. Une fois sa patte complètement guérie, il a révélé sa véritable personnalité.

© Little Wanderers NYC

« Il est très courageux, soulignent ses bienfaiteurs, la plupart du temps, il dort comme pour rattraper tout son sommeil en retard. Il est très bavard et recherche l’affection, principalement en se frottant contre vos jambes et en se faisant caresser le dos. Il est encore nerveux face aux mouvements brusques, mais il a déjà fait beaucoup de progrès. »

Voir cet ancien chat errant se transformer en un adorable compagnon de vie affectueux réchauffe le cœur de ses anges gardiens. Désormais, il est prêt à passer à la prochaine grande étape de son existence : trouver la famille d’adoption idéale, qui l’aimera et le gâtera jusqu’à son dernier souffle !

© Little Wanderers NYC