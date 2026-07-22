La découverte d'une soixantaine de chats vivant dans de mauvaises conditions chez une personne hospitalisée déclenche un sauvetage de grande envergure

Plus de 60 chats ont été sauvés d’une maison insalubre où ils vivaient dans des conditions alarmantes. Pris en charge par des associations locales, les félins vont désormais pouvoir recevoir les soins nécessaires avant de trouver, pour certains, une nouvelle famille.

A Pittsburgh, dans l'Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis), des dizaines de chats ont dû être évacués en urgence d'une maison délabrée. Une opération sur laquelle les autorités sont intervenues conjointement avec plusieurs organisations locales, rapportait CBS News .

Plus de 60 félins vivant dans des conditions déplorables ont été dénombrés sur la propriété en question, située dans le quartier de Perry North. Leur évacuation a nécessité plusieurs jours de travail, tant en raison du nombre d'animaux à secourir qu'à cause de l'état catastrophique de l'endroit. La maîtresse des lieux avait été hospitalisée peu avant le lancement du sauvetage.



Whisker Wonderland Cat Lounge / Facebook

Parmi les intervenants figure Anna Montano, propriétaire de Whisker Wonderland and Cat Lounge. Il s'agit d'un espace semblable à un bar à chats, à la différence qu'on n'y propose pas de boissons. C'est une sorte de salon où les clients peuvent se détendre tout en rencontrant des chats adoptables.

Anna Montano explique avoir été informée de la situation le 10 juillet par un voisin et est tout de suite passée à l'action. « L’odeur qui se dégage de cette maison est, de loin, la pire que j’aie jamais sentie. A tel point qu’il est impossible de respirer », détaille-t-elle.

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Whisker Wonderland Cat Lounge / Facebook

« Je n’arrive tout simplement pas à imaginer ce que ces animaux ont dû subir »

Une trentaine de chats vivaient dans l'espace extérieur de cette habitation, et il y en avait autant à l'intérieur.

L'opération de sauvetage a impliqué le service de protection et de contrôle des animaux (Animal Care and Control). Le lundi 13 juillet au soir, 30 chats ont été pris en charge. L'intervention devait se poursuivre le lendemain jusqu'à l'évacuation de la totalité des quadrupèdes.

« Je n’arrive tout simplement pas à imaginer ce que ces animaux ont dû subir, sans nourriture, sans eau, et en respirant ces émanations », confie Anna Montano.

Heureusement, grâce à elle et autres protagonistes, les rescapés sont désormais en sécurité et bénéficient de tout le soin dont ils ont besoin pour se rétablir, en attendant de pouvoir être proposés à l'adoption.

L’info Woopets : pourquoi les chats ayant connu la surpopulation et les privations ont-ils besoin d’un suivi vétérinaire renforcé ?

Les chats issus de situations de négligence ou de surpopulation, comme ceux sauvés à Pittsburgh, peuvent souffrir de problèmes de santé parfois invisibles au premier regard. Le manque d’alimentation adaptée, d’hygiène et de soins favorise notamment l’apparition de parasites, d’infections, de troubles digestifs ou de carences.

Un examen vétérinaire permet d’évaluer l’état général de chaque animal, de mettre en place les traitements nécessaires et de vérifier la présence éventuelle de maladies contagieuses, particulièrement fréquentes lorsque de nombreux chats vivent dans un espace restreint.

Au-delà des soins physiques, ce suivi permet aussi d’observer le comportement du chat. Certains félins peuvent être très craintifs, stressés ou avoir besoin d’un accompagnement progressif avant de pouvoir rejoindre un nouveau foyer. Une prise en charge adaptée augmente leurs chances de retrouver une vie sereine.