Un bar à chats ukrainien décide de rester ouvert pour s'occuper de ses 20 résidents, malgré les conflits

Depuis plusieurs semaines, le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine. Alors que les conflits font rage sur le territoire, le Cat Cafe Lviv a décidé de rester ouvert. Le propriétaire continue ainsi de s'occuper de ses résidents félins et d'offrir une parenthèse positive à quelques clients.

Le Cat Cafe Lviv a vu le jour il y a plus de 6 ans. À l'heure actuelle, Serhii Oliinyk, son responsable, s'occupe d'une vingtaine de chats. Ces derniers aiment accueillir les visiteurs et passer du temps avec eux, pendant qu'ils savourent un repas ou une simple boisson. Il s'agit d'une parenthèse féline, d'un havre de paix où les habitants de Lviv peuvent se détendre, oublier le stress de la vie quotidienne et jouer avec les animaux.

© Cat Cafe Lviv

Toutefois, de nombreux Ukrainiens restent à l'abri ou fuient actuellement le pays, en raison de l'invasion russe. Serhii Oliinyk et ses proches ont fait le choix de séjourner au bar à chats.

© Cat Cafe Lviv

Ensemble jusqu'au bout

« Nos chats vivent ici, ils sont comme des membres de la famille, a déclaré Serhii au Dodo, nous ne quitterons jamais notre pays. » Malgré les combats, le Cat Cafe Lviv a décidé de rester ouvert.

« Nous avons moins de visiteurs réguliers, mais il y a des gens qui sont venus d'autres villes et qui ont besoin de plats chauds ainsi que d'émotions positive, a expliqué Serhii, il y a 3 grandes salles dans notre café, dont 2 qui sont situées au sous-sol. En cas de raid aérien, il y a un abri sûr pour nos invités et nos chats. »

© Cat Cafe Lviv

Le Cat Cafe Lviv représente un endroit chaleureux, où les tourments extérieurs n'ont pas leur place. Ce nid douillet tout simple, rempli de positivité (et de boules de poils !) est peut-être ce dont le peuple ukrainien a plus que jamais besoin en ce moment...

© Cat Cafe Lviv

Les résidents félins, qui réchauffent le cœur des clients, font partie de la famille de Serhii. Ils restent donc ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.