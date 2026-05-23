La chute de plusieurs chats depuis le 2e étage mène au sauvetage d'une dizaine d'animaux vivant dans des conditions insalubres

Après la chute de plusieurs jeunes chats dans une habitation axonaise, une association a finalement secouru plus de 30 félins et un chien détenus dans des conditions dramatiques. Pendant cette intervention d’urgence, les bénévoles ont découvert des animaux affamés, malades et victimes de négligence extrême, ainsi qu’une révélation particulièrement choquante au sujet des chatons.

Dans une commune de l'Aisne, la lourde chute de 6 jeunes chats, survenue le samedi 2 mai 2026 depuis le 2e étage d'une habitation, avait alerté plusieurs personnes dans le voisinage qui avaient aussitôt appelé les secours.

Arrivés sur les lieux après ces signalements, les pompiers avaient découvert un logement totalement insalubre et une trentaine d'autres félins victimes de négligence extrême. Il y avait également un chien ; lui aussi était dans un état alarmant.



Action Protection Animale

Informée de la situation, Action Protection Animale est intervenue le lundi matin afin de porter secours à l'ensemble des animaux détenus dans cette maison. « À l’ouverture de la porte, l’équipe est accueillie par des dizaines de chats en piteux état, affamés, déshydratés, qui sautent dans tous les sens », peut-on lire sur le site de l'association .

Les intervenants devaient évoluer sur des sols recouverts de déjections et au milieu d'odeurs difficilement supportables. Sans parler du triste spectacle de bagarres de chats squelettiques pour de rares croquettes.

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Action Protection Animale

Ces derniers étaient envahis de parasites et souffraient de maladies diverses. Sans surprise, aucun d'eux n'était stérilisé. L'équipe d'Action Protection Animale ayant constaté l'absence de chatons malgré ce dernier point, l'une des 2 personnes qui les détenait leur a fourni une explication faisant froid dans le dos : « Le chien de la famille, affamé lui aussi, mange systématiquement tous les nouveaux-nés. »

Tous les animaux ont été saisis par Action Protection Animale

Tous les chats et le canidé ont été sauvés par l'association, y compris ceux qui étaient tombés et qui souffrent de fractures. Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin.



Action Protection Animale

Action Protection Animale, qui a porté plainte, a tenu à remercier le refuge partenaire Les Amis des Bêtes, basé à Aix-les-Bains (73), pour avoir « poussé les murs pour les accueillir en urgence ».

Les rescapés sont désormais entre de bonnes mains. Un long chemin les attend avant de prendre un nouveau départ via le placement en famille d'accueil ou l'adoption.



Action Protection Animale

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L’info Woopets : pourquoi les chats non stérilisés se reproduisent-ils si vite ?

Chez le chat, la reproduction peut devenir incontrôlable en très peu de temps. Une femelle peut avoir plusieurs portées par an, parfois dès l’âge de 6 mois, avec en moyenne 3 à 6 chatons à chaque naissance.

Quelques chiffres permettent de comprendre l’ampleur du phénomène :

La période des chaleurs revient toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison de reproduction

Une chatte peut être à nouveau fécondée peu après une mise bas

Un seul couple de chats non stérilisés peut engendrer des dizaines de descendants en quelques années

La stérilisation reste la solution la plus efficace pour éviter la surpopulation féline, mais aussi certaines maladies et les comportements liés aux hormones (bagarres, fugues, marquage urinaire…).