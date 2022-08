La chance sourit enfin à cette chatte sénior noire et sans "moustaches", au refuge depuis plus de 2 mois

La couleur de robe de Matilda et son âge avancé desservaient cette chatte qui attendait désespérément qu’on l’adopte au refuge. Sa patience et celle des bénévoles qui en prenaient soin ont toutefois été récompensées.

Tout allait pour le mieux pour Matilda, chatte de 12 ans qui avait une famille, jusqu’au déménagement de cette dernière. Ses propriétaires ne pouvaient plus la garder, et elle avait atterri au refuge Blue Cross de Burford, en Angleterre.

Malgré sa gentillesse, elle a dû attendre 50 jours avant de trouver un foyer pour toujours, rapportait Metro.

« C'était une fille tellement sympathique, mais il nous a fallu plus de temps pour lui trouver une maison, car elle n'avait pas de moustaches et présentait des zones sans poil sur le visage, en plus de son âge et de sa couleur », expliquait Laura Morris, de Blue Cross.

Matilda avait, en effet, perdu ses vibrisses et personne ne savait pourquoi. Le félin n’en semblait toutefois pas gêné. Ils sont d’une grande importance pour les chats, étant des organes sensoriels sensibles aux vibrations, aux odeurs et au vent notamment.

C’est donc après avoir patienté près de 2 mois que cette chatte a enfin eu sa chance. Elle a été adoptée par Keith Turner et sa femme Jen, annonçait Metro.

« Nous en sommes tombés amoureux »

Désormais, elle ne s’appelle plus Matilda, mais répond au nom de Tilly. « Dès que nous l’avons vue, nous en sommes tombés amoureux », confiaient ses nouveaux propriétaires.

Ceux-ci disaient, par ailleurs, « se sentir chanceux de l’avoir et de pouvoir lui offrir un foyer aimant ».

Blue Cross rehoming centre Burford / Facebook

L’histoire de Tilly est un véritable message d’espoir pour les chats dont le profil n’est pas considéré comme avantageux, ainsi que pour les gens qui s’occupent d’eux dans les refuges. Un jour ou l’autre, leur destin peut finir par basculer dans le bon sens et leur offrir le nouveau départ qu’ils méritent tous.