La chance sourit à un facteur le jour où il sauve un adorable chaton et remporte le gros lot aux jeux

Joseph Waldherr est facteur à Tacoma, Washington (États-Unis). Il a le service dans le sang et ne renoncerait devant rien pour aider son prochain. Un jour, c’est un chaton qui a crié dans sa direction pour obtenir de l’aide. Ce même jour, Joseph a tenté sa chance aux jeux, et a gagné une belle somme. C’était un jour de chance, c’est certain.

Joseph a entendu des miaulements insistants à plusieurs reprises en commençant sa journée de travail, rapportait Cole & Marmalade. Ce n’est que le deuxième jour qu’il a pu faire la connaissance du petit félin qui émettait ces cris si signifiants. La journée s’est déroulée dans un climat de sérénité et d’évidence.

Une matinée d’été pas tout à fait comme les autres

Joseph, en tant que facteur, a l’habitude de se rendre au centre de tri tous les matins pour rassembler le courrier qu’il remet ensuite au fil de la journée aux habitants de sa ville. Ce matin d’été, alors que la température était douce, il a été surpris d’entendre des miaulements. Ne trouvant pas la source du bruit, il a poursuivi sa journée.

Le lendemain matin, même scénario, mais cette fois-ci, Joseph était bien décidé à trouver celui qui lui demandait de l’aide. Il a fini par faire la rencontre d’un adorable chat calico, très jeune et craintif.

Cole & Marmalade

Blotti contre le facteur

Le petit félin n’aurait pas pu rencontrer plus gentil sauveteur que Joseph. Ce dernier a enroulé le chaton dans un tissu et l’a maintenu au chaud tout contre lui tout au long de la journée. Joseph ne savait pas encore ce qu’il adviendrait de son petit protégé, mais son cœur a rapidement parlé. L’homme généreux a été plus que surpris par la suite des événements de la journée.

Un vrai « jour de chance »

Avant de rentrer dans un bureau de tabac où il a décidé de s’arrêter pour tenter sa chance avec un ticket de loterie, Joseph avait compris qu’il vivait un « jour de chance » car il avait rencontré ce merveilleux petit chat.

La surprise ne s’est pas arrêtée là car Joseph a découvert ce que le destin lui réservait : un gain exceptionnel d’1,2 million d’euros à la loterie. Sous le choc, le facteur a appris la nouvelle à sa femme, plus que ravie par la nouvelle.

Cole & Marmalade

Généreux jusqu’au bout

À la fin de cette journée, le couple a décidé d’adopter ce chaton qui les avait choisis, mais également de reverser une partie de leur gain à des associations ainsi qu’à leurs familles.

Le petit chat calico n’aurait pas pu mieux tomber que dans cette maison qui a fait de son altruisme une ligne de conduite.