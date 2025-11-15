Des policiers en intervention entendent des miaulements venant de leur véhicule et découvrent un chaton de 2 jours coincé

Une équipe de police a grimpé à bord de son véhicule de fonction pour vaquer à ses missions lorsqu’elle a entendu des miaulements suspects. Ceux-ci ne provenaient pas de l’extérieur, mais bien de la voiture elle-même. Après quelques minutes de recherche, les agents ont constaté qu’un chaton se trouvait dans le compartiment moteur.

Le 19 octobre dernier, des agents du poste de police de Crownhill, en Angleterre, ont fait un détour vers un garage automobile local après avoir découvert un chaton coincé dans leur moteur. La boule de poils, âgée de quelques heures à peine, a été prise en charge par la suite.

Les policiers n’oublieront certainement pas ce moment éprouvant. Tandis qu’ils prenaient la route pour intervenir sur une tout autre mission, ils ont été stoppés dans leur course par des miaulements. Il était impossible que ceux-ci proviennent de l’extérieur, donc ils se sont mis à investiguer autour de leur véhicule.

Plympton Police / Facebook

Une boule de poils minuscule

En tendant l’oreille, ils ont constaté que le jeune félin se trouvait dans le compartiment moteur et sont immédiatement allés au garage afin qu’il soit récupéré. En effet, le quadrupède était inatteignable et les policiers avaient besoin de mains expertes pour l’extirper de là. Sur place, ils ont pu bénéficier de l’aide des mécaniciens, qui ont sorti le chaton de son piège en toute sécurité.

Les forces de l’ordre ont alors fait la rencontre d’une boule de poils minuscule et ont appelé un refuge local afin que ce dernier prenne le relais. Les sauveteurs animaliers ont estimé que le petit rescapé n’était âgé que de 2 jours seulement. Il se pourrait que sa mère ait accouché à l’intérieur même de la voiture.

Les bienfaiteurs l'ont pris avec eux et lui ont fourni les soins nécessaires. Le petit orphelin a tout de suite trouvé une famille, car un agent de la protection animale a décidé de l’adopter.