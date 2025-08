« L'univers a clairement le sens de l'humour », 2 chats aveugles ont été adoptés ensemble par un homme qui portait le même nom qu’eux

Le destin a parfois un sacré sens de l’humour ! C’est en tout cas ce que semble prouver l’amusante histoire de Matt et Murdock, 2 petits pensionnaires du Woodbridge Animal Group – WAG (New Jersey, États-Unis).

2 frères en quête d’un foyer

Aveugles et très attachés l’un à l’autre, les 2 minous ont été retrouvés errants, sans puce d’identification. Nommés en hommage au super-héros Daredevil en raison de leur déficience visuelle, ils ont été recueillis par le Woodbridge Animal Group – WAG qui a souhaité qu’ils soient adoptés ensemble afin qu’ils puissent continuer à se soutenir dans leur future famille.

© Woodbridge Animal Group - WAG / Facebook

Pour les aider à trouver le foyer idéal, le refuge a publié sur les réseaux sociaux un petit texte accompagné de photos pour expliquer leur situation:

« Salut ! On s'appelle Matt et Murdock ! On est les frères les plus adorables que vous puissiez rencontrer. Ce que vous ne réalisez peut-être pas en nous rencontrant, c'est qu'on souffre tous les 2 d'agénésie du nerf optique. Ça veut dire qu'on est aveugles. Mais ne vous y trompez pas : on grimpe, on joue, on explore et on suit les voix comme des pros ! Si on ne vous le disait pas, vous ne le sauriez jamais. Et oui, on est de parfaits gentlemen quand il s'agit de la litière ! Notre truc préféré ? Les câlins. On adore les gens et on a hâte de se blottir ensemble dans notre maison pour toujours ! »

La publication a rapidement suscité des réactions, dont une en particulier s’est démarquée…

Quand le destin s’en mêle…

Quelques heures après la mise en ligne, un homme a en effet commenté « Vous vous moquez de moi ? ». Son nom ? Matt Murdoch ! Il s’agissait clairement d’un signe du destin !

© Woodbridge Animal Group - WAG / Facebook

Deux jours seulement après avoir repéré Matt et Murdock, Matt Murdoch les a adoptés ensemble. Comme le souligne Cole & Marmalade : difficile de rêver d'une meilleure adoption !

© Woodbridge Animal Group - WAG / Facebook

« Matt et Murdock, nos adorables frères, ont trouvé leur foyer pour toujours et, cerise sur le gâteau, ils ont été adoptés par un homme nommé… Matt Murdoch ! Oui, vous avez bien lu. L'univers a clairement le sens de l'humour », a publié le refuge sur Facebook. « C'est l'histoire d'adoption la plus géniale de tous les temps, et on ne peut s'empêcher de rire devant sa perfection. »

Avec le refuge, on ne peut que souhaiter à « Matt, Murdock et… Matt Murdoch de longues années de bonheur ensemble ! ».