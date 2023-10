Le destin permet à un chat âgé abandonné de retourner dans sa toute première famille

Félix est un chat aujourd’hui âgé de 13 ans. Il y a quelques années de cela, ses propriétaires ont été obligés de s’en séparer quand le plus jeune de leurs enfants a développé une importante allergie aux chats. Sienna, une autre fille du couple, a été très triste de dire au revoir à un chat qu’elle avait toujours connu.

Félix a intégré le refuge Golden Oldies Cat Rescue, destiné exclusivement aux félins séniors (6 ans et plus). Il a été adopté par une personne âgée, chez qui il a vécu ces dernières années.

© Denise Whitlock / Newsweek

Toutefois, sa propriétaire a eu des soucis, et elle ne pouvait plus s’en occuper. Félix est donc retourné dans le refuge Golden Oldies Cat Rescue. Cette fois-ci, il avait encore moins d’espoirs de trouver un adoptant, car il était encore plus vieux. Selon Newsweek, le taux d’adoption des chatons est de 82%, contre seulement 60% pour les chats de plus d’un an et demi. Alors pour les matous de plus de 13 ans, ce taux doit tomber bien bas. Félix risquait de terminer ses jours dans un chenil.

Le destin en a décidé autrement

La première famille de Félix ignorait complètement que celui-ci était de nouveau disponible à l’adoption. Cependant, à la même période, Denise Whitlock, la grand-mère de Sienna, a voulu lui faire une surprise. Sa petite-fille était maintenant âgée de 10 ans, et cela lui manquait toujours d’avoir un chat. Il y avait déjà 2 félins chez Denise, mais la vieille dame a pensé qu’elle pourrait garder chez elle un chaton qui appartiendrait à Sienna.

© Denise Whitlock / Newsweek

La jeune fille a été ravie de la nouvelle, et elle a commencé à regarder les chatons disponibles à l’adoption sur un site recensant les animaux de plusieurs refuges. C’est alors qu’elle a reconnu un visage familier parmi les photos : Félix.

En larmes, Sienna a supplié Denise : « Je veux récupérer mon Félix ». Denise a accepté, et c’est donc un chat de 13 ans, et pas un chaton, qui a rejoint la maison. Sienna a été très émue de retrouver son ami d’enfance, qui profitera de ses vieux jours auprès de personnes qu’il connaît bien.

© Denise Whitlock / Newsweek

Quant à Liam, le petit frère allergique, ses allergies se sont un peu estompées, et il peut profiter des chats de manière occasionnelle chez sa grand-mère.