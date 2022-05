L'instant mignon d'un chat protecteur qui rassure son petit frère apeuré pendant l'absence de leur maîtresse (vidéo)

Les chats font-ils preuve d’amour ? Une question à laquelle beaucoup de propriétaires ont déjà une réponse catégorique. Le comportement de Nosey et Baby, les deux chats de Rosa Leger, apporte la constatation ultime.

Nosey, le premier arrivant dans le foyer de Rosa Leger, a toujours été un chat au caractère indépendant et distant vis-à-vis des membres de la famille. Rosa s’est alors dit qu’un ami à quatre pattes pourrait lui convenir et lui apporter la tendresse qu’il espérait peut-être. Elle adopte donc Baby, un magnifique chaton roux. Elle était loin de s’imaginer à quel point ces derniers allaient devenir inséparables. Elle confie à The Dodo : « Honnêtement, je ne pensais pas que ce genre d'amour pouvait exister chez les animaux, mais c'est vraiment le cas. »



Rosa Leger

Meilleurs amis depuis un an et demi

« Nosey ne jouait pas et était agressif », mais ça, c’était avant l’adoption de son meilleur ami à fourrure rousse. Depuis l’arrivée de Baby dans le foyer il y a un an et demi, Nosey s’est métamorphosé, passant de solitaire à protecteur, tendre et joueur. « Ils se câlinent toute la journée et jouent à se battre 24h/24 et 7j/7 » confirme Rosa à The Dodo.

Une caméra filme une scène touchante

Rosa Leger s’est absentée une semaine de chez elle. Elle a alors engagé une pet-sitter pour prendre soin de ses deux petits mammifères. Malgré cela, Baby montrait des signes évidents d’inquiétude. À chaque visite de la gardienne, les deux chats se cachaient. Cette expérience les a cependant définitivement rapprochés. La caméra familiale a en effet capturé une scène des plus attendrissantes : Nosey a réconforté son compagnon assis à ses côtés, en passant sa patte autour de lui.

La séquence a suscité beaucoup d’émotions chez Rosa et lui a prouvé à quel point « ces deux-là s’aiment ».

Désormais, Rosa Leger peut quitter la maison l’esprit tranquille. Elle sait que ses deux chats prennent soin l’un de l’autre lorsqu’elle s’absente.

A lire aussi : Un couple construit une maisonnette pour un chat errant afin qu'il se sente en sécurité et plus confiant



Rosa Leger