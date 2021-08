L'incroyable volonté de vivre d'un chaton mal en point surmontant de nombreux obstacles

Née prématurée et dans un état de santé critique, Amelia a trouvé la force de survivre et de grandir malgré toutes les difficultés. Les bénévoles qui s’occupent d’elle n’ont pas lésiné sur les efforts pour la sauver. Leur détermination et celle du chaton l’ont emporté.

Quand, il y a quelques semaines, 2 chatons très mal en point étaient amenés au refuge texan Murphy's Safe Haven, les bénévoles savaient qu’ils auraient fort à faire, mais étaient fermement décidés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour les sauver.

Les 2 jeunes chats tricolores, une femelle et un mâle, étaient nés prématurés et quasiment sans poil. Ils étaient également atteints du typhus félin, une maladie grave et contagieuse causée par un parvovirus. Âgés de 2 semaines, leurs chances de survie semblaient bien minces, rapportait Love Meow.

Murphys Safe Haven

L’équipe de Murphy's Safe Haven s’est mobilisée pour leur apporter le meilleur soin possible. Malheureusement, le mâle n’a pas survécu. Les bénévoles ont ensuite concentré tous leurs efforts sur sa sœur, qu’ils ont appelée Amelia.

Murphys Safe Haven

Cette dernière a eu plus de chance. Elle a peu à peu gagné en appétit, force et poids. Elle a fait preuve d’une volonté incroyable. Elle a commencé à jouer, explorer, réclamer de l’attention et s’amuser avec ses jouets.

Murphys Safe Haven

« Elle a surmonté tant de problèmes de santé et continue de se battre extrêmement dur »

Malgré son retard de croissance, Amelia ne manquait ni de détermination, ni d’énergie. Son caractère s’est progressivement affirmé, suscitant l’admiration de ses sauveurs.

Murphys Safe Haven

« Le vétérinaire a dit que c'était un miracle qu'elle soit en vie avec tous ces diagnostics, y compris le typhus félin. Elle a surmonté tant de problèmes de santé et continue de se battre extrêmement dur », raconte Audrey, bénévole au Murphy's Safe Haven.

Murphys Safe Haven

A 12 semaines, la jeune chatte est toujours très petite, mais se porte de mieux en mieux. Elle semble prête à franchir tous les obstacles qui se présenteront face à elle. Ce chaton n’a véritablement peur de rien et continuera de surprendre tout le monde.

Murphys Safe Haven