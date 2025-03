Recherché pendant 2 longs mois, ce chat est finalement retrouvé à plus de 1 200 kilomètres de son lieu de disparition

Rayne Beau a vécu une aventure hors du commun… Alors qu’il était en pleine escapade avec ses humains, dans le parc de Yellowstone, un bruit soudain lui a fait peur et l’a poussé à s’enfuir ! Une disparition qui a donné lieu à 2 mois de recherches actives et angoissantes pour ses maîtres….

Benny et Susanne Anguiano ont bien cru qu’ils ne reverraient jamais leur adorable boule de poils… Habitués des longs voyages au cœur de la nature, ils ont immédiatement emmené leur chat Rayne Beau lorsqu’ils ont décidé d’aller parcourir le parc national de Yellowstone. Mais alors que tout se déroulait à la perfection, le matou a disparu un soir après avoir entendu un bruit en forêt ! Peu inquiets en premier lieu, le couple a utilisé toutes sortes de stratagèmes, habituellement efficaces pour faire revenir Rayne Beau. Malheureusement, les friandises, les jouets et les appels encourageants n’ont pas eu le moindre effet. C’est à partir de ce moment-là que la panique a commencé à gagner Benny et Susanne Anguiano…

Photo d'illustration

Un long voyage

Comme l’a expliqué le média ndtv, pendant près de 60 jours, soit 2 interminables mois, le couple a arpenté les moindres recoins du parc national. Puis il a fallu se rendre à l’évidence et entamer le chemin retour sans leur précieux Rayne Beau. “Ce fut la journée la plus difficile car j’avais l’impression de l’abandonner”, a expliqué Susanne au média. Mais au moment de quitter définitivement les lieux, le couple a reçu un appel inespéré… Une association de protection animale située à Roseville, soit plus de 1200 kilomètres plus loin, venait de retrouver Rayne Beau !

Photo d'illustration

Sauvé par sa puce

Immédiatement, Benny et Susanne ont pris la route pour aller chercher le matou. Aucun des deux ne pouvait y croire. Malgré la peur et la fatigue, leur chat avait parcouru plus d’un millier de kilomètres en 2 mois ! Évidemment, la question se pose de savoir si Rayne Beau a été nourri par des bonnes âmes durant ce long périple invraisemblable. “Il était vraiment épuisé. Il n’aurait probablement pas eu assez d'énergie pour aller plus loin… Il faut absolument implanter une puce électronique à votre chat ou à votre animal de compagnie et l'enregistrer en ligne. Nous ne l’aurions jamais récupéré sans cela”, a déclaré Susanne en conclusion.

Après cette folle aventure, Rayne Beau a pu profité d’un long repos réparateur, au chaud, auprès de ses maîtres. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas prêts de le laisser s’enfuir à nouveau…