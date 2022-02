L’émouvant sauvetage du chat Lamy par une association, qui lui cherche aujourd’hui une famille aimante

Très mal en point et en grande souffrance lors de sa découverte par une association maralpine, Lamy a été soigné par cette dernière et attend désormais de pouvoir rencontrer sa future famille. La route vers la guérison a été longue et ardue pour ce chat, mais les bénévoles n’ont jamais baissé les bras.

Le sauvetage de Lamy relève quasiment du miracle. Quand on voit les photos datant de sa prise en charge par l’équipe d’ASA 06 (Au Service des Animaux 06) et celles plus récentes, on peine à croire qu’il s’agit du même félin.

C’est Cécilia Fruleux, directrice de cette association, qui a eu la gentillesse de livrer son récit à la rédaction de Woopets sur cette incroyable transformation.

En juillet 2021, ASA 06 intervenait rue Victor Hugo, au Cannet, pour tenter de secourir le chat gravement blessé. Très probablement percuté par une voiture, il avait « la mâchoire cassée et un œil en dehors de son orbite », détaille notre interlocutrice. Le récupérer n’avait pas été une mince affaire, car l’animal terrifié et traumatisé s’était réfugié dans une cave. Finalement, les bénévoles y étaient parvenus avec l’aide d’aimables personnes.

Opéré à plusieurs reprises

Emmené aux urgences vétérinaires, Lamy avait dû subir plus d’une intervention chirurgicale. Il avait fallu remettre son œil en place et le soigner et traiter sa mâchoire notamment. Sa survie n’était pas encore garantie à ce moment-là. Un énorme travail attendait Cécilia Fruleux et ses camarades entre soins continus (antibiotiques, anti-inflammatoires, solutions oculaires…) et alimentation. Le chat devait, en effet, être nourri à la sonde car sa bouche était immobilisée.



Au Service des Animaux 06 / Facebook

Personne n’avait réclamé le félin, qui n’était pas identifié. Pourtant, tout indiquait qu’il avait déjà eu une famille. La directrice d’ASA 06 rapporte qu’il avait « un beau poil bien entretenu et était castré ». Elle penchait davantage pour la piste de l’abandon que pour celle de la fugue.

Remonter la pente et supporter tous ces traitements contraignants a été difficile pour l’animal, mais il a été toujours été d’une bravoure remarquable. « Malgré ses blessures, il fait preuve d'un grand courage », dit en effet Cécilia Fruleux.



Au Service des Animaux 06 / Facebook

Sa mâchoire et son œil sauvés, il attend sa future famille

Au total, l’association a dépensé 3000 euros en soins pour aider Lamy à se remettre de l’accident et de l’errance. Une cagnotte mise en ligne sur la plateforme Helloasso a permis d’en couvrir une partie. Des efforts qui n’ont pas été vains, puisqu’aujourd’hui, ce chat a retrouvé l’usage de son œil et mange normalement.

Il n’attend plus qu’une chose à présent, c’est d’être adopté. Cécilia Fruleux nous explique qu’il a besoin d’une famille aimante et patiente, sans autre animal de compagnie, ainsi que d’un espace extérieur sécurisé. L’âge de Lamy est estimé à 6 ans.

Ce n’est pas le premier cas du genre auquel l’association Au Service des Animaux 06 a eu affaire. Cécilia Fruleux et son équipe sauvent très souvent des chats malades, accidentés ou maltraités, et les dons sont essentiels pour les aider dans cette noble mission. « Ce type de blessure, nous en traitons une par semaine et engageons de nombreux frais pour les soigner », nous explique la directrice d’ASA 06.