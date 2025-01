Après avoir abandonné ses vacances pour retrouver son chat disparu, une jeune femme reçoit le plus beau des cadeaux de Noël

Quel plus beau Noël que celui passé avec les gens qu’on aime ? Ruby Carter avait prévu de fêter Noël avec sa famille quand elle a dû changer ses plans et rentrer chez elle en urgence après que son chat bien-aimé ait échappé à la surveillance de sa gardienne. Au terme de recherches stressantes, le félin espiègle a finalement été retrouvé le jour de Noël, offrant à sa maîtresse le plus beau des cadeaux.