Jugé trop timide, ce chaton attend la famille de ses rêves depuis plus de 5 mois (vidéo)

Devin héberge des chatons dans sa maison de Los Angeles, en Californie, et elle a l’habitude de les voir rejoindre des foyers plutôt rapidement. Néanmoins, avec Roscoe, c’est différent. Ce félin a tout pour être le compagnon idéal, mais à cause de sa timidité, les adoptants ne semblent pas vouloir lui laisser sa chance.

Roscoe a tout pour faire le bonheur d’un foyer. Le chaton à la robe argentée est pourtant le plus ancien pensionnaire chez Here Have A Kitten, famille d’accueil de Los Angeles (États-Unis). La raison de ce séjour longue durée ? « Il est très très timide », suppose Devin, sa bienfaitrice.

Personne ne veut lui laisser sa chance

En effet, au bout de 5 mois, Roscoe n’a toujours pas attiré l’attention de qui que ce soit, relate Cole & Marmelade. Le félin « doté du plus doux pelage de la planète » a vu tous ses frères et sœurs quitter le foyer d’accueil, sans jamais avoir la même chance qu’eux.

« Je n’ai jamais gardé de chaton aussi longtemps que Roscoe. Personne ne s’intéresse à lui. Il est très timide au premier abord, certes, mais il a simplement besoin de quelqu’un qui saura être patient avec lui afin de gagner sa confiance, expliquait Devin sur les réseaux sociaux. Une fois qu’il sort de sa coquille, il est le plus gentil des chatons, avec le plus doux des ventres. S’il vous plaît, aidez-moi à lui trouver une famille ».

Pour prouver la tendresse du félin, Devin a publié de nombreuses vidéos illustrant le quotidien de Roscoe. Il n’est pas rare de le surprendre en train de faire des câlins à ses congénères, dont Archie, le chat résident qui l’a pris sous son aile dès son arrivée.

Les internautes font face à la même incompréhension que Devin, et sont nombreux à déplorer que Roscoe ne soit toujours pas adopté aujourd’hui. « Je l’ai déjà vu plusieurs fois, et c’est un amour ! Il sera un chat loyal et aimant, j’en suis sûr », s’est exprimé l’un d’entre eux.

La triste histoire du matou a attiré l’attention de milliers de personnes sur Instagram. Cela l’aidera peut-être à rencontrer la famille idéale à ses yeux. En attendant, il profite de la compagnie des autres félins qui vivent sous son toit, et de celle de sa bienfaitrice.

