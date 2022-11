Elle met des mois à gagner la confiance d'un chat errant et découvre qu'on l'a perdu 10 ans plus tôt

Un chat perdu a été retrouvé 10 ans plus tard grâce à sa puce d’identification et à la personne qui en a pris soin pendant des mois, rapportait le Bournemouth Echo.

Theresa Baker habite Hightown, commune rurale située près de Ringwood dans le comté du Hampshire. Au printemps dernier, elle avait remarqué un chat errant clairement affamé. Comme elle le faisait avec d’autres félins harets, elle avait commencé à le nourrir quotidiennement.

L’animal, d’un naturel méfiant, ne se laissait toutefois pas approcher. Sa bienfaitrice a toutefois continué de lui montrer qu’elle ne lui voulait que du bien. Elle savait qu’elle allait finir par gagner sa confiance.

En avril, elle avait contacté l’association Cats Protection à son sujet. Celle-ci avait posté des photos de lui sur les réseaux dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse, mais il n’y avait eu aucun retour.



Ce n’est qu’au bout de plusieurs mois que Theresa Baker a réussi à s’attacher l’amitié du chat, qui s’est enfin laissé caresser et porter sans opposer de résistance. Elle a aussitôt appelé Stella Dipinto, bénévole à Cats Protection, et cette dernière est venue avec un lecteur de puce d’identification.

Les 2 femmes ont découvert que le quadrupède en portait effectivement une, et abasourdies lorsqu’elle a révélé qu’il était signalé disparu en… 2012 !

« Elle était sous le choc quand j'ai dit que nous avions trouvé Izzy »

Stella Dipinto s’est rendue à l’adresse indiquée, sans savoir si la propriétaire s’y trouvait toujours. C’était bien le cas. La dame n’a pas caché sa surprise, ni son émotion en apprenant la nouvelle. « Elle était sous le choc quand j'ai dit que nous avions trouvé Izzy. Elle était sous le choc et incrédule », raconte la bénévole.

Mise en contact avec Theresa Baker, elle a conclu avec cette dernière que le mieux pour Izzy était qu’il reste chez elle à Hightown. Il y mène une vie heureuse et reçoit tout le soin et toute l’attention dont il a besoin auprès d’elle. Le ramener chez sa maîtresse initiale et lui imposer un nouveau changement d’environnement, cela ne pourrait que le perturber. Theresa Baker est ainsi devenue officiellement la nouvelle propriétaire d’Izzy.

En même temps que lui, son frère Ozzy avait, lui aussi, disparu en 2012. Il reste introuvable à ce jour, mais le retour d’Izzy permet de reprendre espoir. Leur ancienne maîtresse pense qu’on les avait volés ensemble avant de les abandonner en découvrant qu’ils étaient castrés.

