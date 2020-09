Secouru après dix années d’errance, ce chat touché par le SIDA félin découvre la chaleur d’un foyer après avoir évité l’euthanasie !

Alors que le vétérinaire qui l’avait examiné après son sauvetage avait suggéré de l’euthanasier, Belvedere se porte aujourd’hui à merveille et profite de la vie chez sa nouvelle famille. La bénévole qui l’a sauvé a toujours cru en lui.

Belvedere – Monsieur B pour les intimes – n’avait connu que la rue jusqu’à l’âge de 10 ans. Comme le rapporte Animal Channel, ce grand chat faisait partie d’un groupe de félins errants dont des bénévoles prenaient soin. L’une de ces personnes, Lindsay Raturin, voulait le sortir de cette vie d’errance. Elle et ses camarades ont maintes fois tenté de le capturer, mais en vain.

Un jour, à sa grande surprise, Lindsay Raturin l’a découvert dans le piège qu’elle avait installé. Elle l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’il souffrait de la gale, d’otacariose (mites des oreilles) et du virus de l’immunodéficience féline (FIV), communément appelé Sida du chat.

Après avoir établi son diagnostic, le vétérinaire a estimé que l’animal était condamné et qu’il valait probablement mieux l’euthanasier. Lindsay Raturin n’était pas de cet avis. M. B non plus d’ailleurs ; cela se voyait dans ses yeux qu’il allait se battre pour rester en vie.

Les premiers jours, néanmoins, il était trop nerveux et méfiant pour la laisser le caresser ou même lui donner ses médicaments. Il préférait rester dans sa cage, au lieu d’explorer son nouvel environnement.

Elle a alors eu l’idée de le caresser avec une cuillère en bois dans un premier temps, puis avec un gant de jardinage. Quand elle a constaté que M. B s’était détendu, elle a pu le caresser à main nue. Depuis, le chat ne pouvait plus se passer de ses câlins. Par ailleurs, elle pouvait désormais lui donner ses traitements plus facilement.

L’état de santé de M. B s’est progressivement amélioré. Lindsay Raturin lui a également trouvé une famille. Une jeune femme répondant au nom de Jenna Decristofaro l’a adopté et l’a tout de suite adoré. Elle a même été émue aux larmes en le voyant se promener dans son appartement à son arrivée.

A lire aussi : Différent car défiguré, ce chaton allait être euthanasié, une femme lui offre une nouvelle vie

Elle le traite comme son enfant. Le chat, lui, s’est déjà énormément attaché à sa maman d’adoption. Il se porte à merveille, comme on peut le voir dans les photos et vidéos postées sur le compte Instagram qui lui est consacré et qui est suivi par plus de 34 mille abonnés.