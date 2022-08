Dans le jeu vidéo Stray, on peut désormais incarner un chat bien réel et adoptable à la SPA

De nouveaux personnages félins sont jouables dans Stray, le jeu d’aventure au succès fracassant. Ces chats existent bel et bien et vivent à la SPA, où ils attendent d’être adoptés. Cette initiative, baptisée Adopte un Mod, vise à interpeller les jeunes sur le respect du bien-être animal et la question de l’abandon.

Depuis sa sortie en juillet dernier, Stray ne cesse de gagner en popularité. Dans ce jeu vidéo, le joueur incarne un chat errant tentant de s’extirper d’un monde hostile, peuplé de robots et d’individus mystérieux.

Le personnage félin à la robe rousse n’est plus la seule option à présent. A la place, on peut désormais choisir Pastelle, Doc, P’tite Crevette, Zoya ou Câline, des quadrupèdes qui, eux, sont bien réels. Il s’agit, en effet, de 5 chats vivant dans un refuge de la SPA et qui ont été modélisés pour créer leurs alter egos virtuels, rapportait Ouest France le mardi 30 août.



La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Si le jeu Stray est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, les nouveaux chats représentant la SPA ne sont jouables, pour l’instant, que sur ordinateur.

A la Société Protectrice des Animaux, le succès de Stray est vu comme une opportunité pour sensibiliser le public à des problématiques actuelles telles que l’abandon. L’association et l’agence chargée de sa communication ont donc eu l’idée d’en faire un vecteur de campagne, ciblant notamment les plus jeunes.

L’objectif direct est donc de trouver des familles pour les 5 chats cités plus haut et les nombreux autres animaux qui attendent qu’on leur offre une chance dans les dizaines de refuges de France.

La démarche vise également à faire en sorte qu’un maximum de joueurs intègrent la notion du respect du bien-être animal et comprennent qu’abandonner un chat, un chien ou tout autre compagnon est un véritable désastre. La SPA rappelle, en effet, que plus de 10 000 abandons d’animaux ont été recensés depuis le 1er mai 2022 (2000 de plus qu’en 2020).

Un jeu résolument tourné vers la cause animale

A travers cette initiative baptisée « Adopte un Mod », la SPA et l’équipe de Stray espèrent donc contribuer à atténuer cette tendance, pour qu’il y ait moins de souffrance animale et une prise de conscience chez les propriétaires et ceux qui vont le devenir.

Le projet a d'ailleurs été évoqué dans le premier numéro du nouveau show La Touche Animale, diffusé sur l'application Brut. et disponible en replay sur Woopets.

Stray est donc devenu bien plus qu’un simple jeu vidéo. On a pu le voir avec les actions caritatives menées récemment par ses créateurs ou celles lancées par d’autres parties et qui en sont directement inspirées. Ce sont autant de contributions dont le monde animal a plus que jamais besoin.