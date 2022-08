« La Touche Animale », le nouveau show qui répond aux questions des amoureux des animaux à découvrir sur l’application Brut.

Yoann Latouche et Brut. lancent un tout nouveau show consacré aux passionnés du monde animalier, diffusé tous les mardis sur l’application du média en ligne engagé et en replay sur le site Woopets.

Tout propriétaire de chien, chat ou n’importe quel autre animal de compagnie est amené à se poser d’innombrables questions au sujet de son animal de compagnie. Qu’il s’agisse de sa santé, de son alimentation ou encore de son bien-être, il est important d’avoir les bonnes informations afin d’en prendre soin au mieux et de garantir son bonheur au quotidien.

C’est pour aider les maîtres dans cette démarche qu’a été créé le nouveau show « La Touche Animale ». Il sera lancé dès le 23 août prochain à 19h sur l’application Brut. et y sera ainsi diffusé tous les mardis à la même heure. Et pour ceux qui ne pourront pas le regarder à ce moment-là, Woopets offre la possibilité de le visionner sur son site en replay quand bon leur semble. Woopets est, en effet, partenaire de l’émission.

Animée par Yoann Latouche, expert animalier et fondateur de l’agence de communication YLG, « La Touche Animale » donne la parole aux passionnés et professionnels de l’univers animalier, qui fourniront conseils et réponses aux questions des propriétaires.

« Dans chaque show, je serai accompagné d’experts (comportementalistes, éducateurs, vétérinaires, etc.) pour aborder des problématiques que peuvent rencontrer les propriétaires au quotidien. Brut. s’attache à produire des shows interactifs et pédagogiques afin d’impliquer l’auditeur et de créer ensemble le contenu du direct », explique Yoann Latouche.

L’objectif de ce programme est de permettre aux amis d’animaux de mieux comprendre ces derniers. Pour Yoann Latouche, il ne fait aucun doute qu’une bonne appréhension de leurs besoins et de leurs attentes « est le plus beau cadeau que nous pouvons faire » à nos fidèles compagnons.

« Des êtres sensibles avec des besoins spécifiques » et qu’il est essentiel de comprendre

« Ce ne sont ni des enfants, ni des objets, et encore moins des jouets, mais bel et bien des êtres sensibles avec des besoins spécifiques », poursuit celui qui est aussi chroniqueur de l’émission « William à Midi » sur C8.

Abandons d’animaux (constat, causes, solutions…), rentrée avec son animal de compagnie, vacances hors saison en septembre avec son chien ou chat et obésité animale font partie des thèmes abordés lors des prochains épisodes de « La Touche Animale ».

Rendez-vous le mardi 23 août 2022 à 19h, donc, pour la première en direct de « La Touche Animale » sur l’application Brut., puis en replay sur Woopets, premier site indépendant dédié aux animaux de compagnie en France.